Berlinski proces: Ujedinjeno Kraljevstvo domaćin ministarskog sastanka o ekonomskim pitanjima

Ujedinjeno Kraljevstvo je danas bilo domaćin ministarskog sastanka o ekonomskim pitanjima, održanog u okviru Berlinskog procesa. Sastanak u organizaciji britanskog Ministarstva za biznis i trgovinu, okupio je ključne partnere sa Zapadnog Balkana i iz Evropske unije s ciljem jačanja regionalne ekonomske integracije i podsticanja održivog rasta kroz unaprijeđenu trgovinu, razvoj infrastrukture i investicije.

Ministar za biznis i trgovinu, Peter Kyle predsjedavao je današnjim sastankom posvećenim jačanju regionalne stabilnosti i ekonomskih prilika. Ujedinjeno Kraljevstvo je iskoristilo ovu platformu da ponovo potvrdi svoju posvećenost sektorima usklađenim sa sopstvenim strategijama trgovine i industrije, uključujući čistu energiju, finansijske usluge i infrastrukturu.

Ministar za biznis i trgovinu, Peter Kyle, izjavio je:

„Ujedinjeno Kraljevstvo je ponosno što je domaćin ovogodišnjeg sastanka ministara ekonomije u okviru Berlinskog procesa, koji okuplja partnere sa čitavog Zapadnog Balkana i iz Evropske unije kako bi se ojačale regionalne ekonomske veze.

Kroz naše strategije trgovine i industrije, posvećeni smo podsticanju rasta, investicija i dugoročnog prosperiteta, ne samo u UK, već i zajedno sa našim međunarodnim partnerima. Zapadni Balkan je region pun potencijala, i naš fokus je na pronalaženju prilika u oblasti čiste energije, infrastrukture i usluga, gdje stručnost Ujedinjenog Kraljevstva može donijeti stvarnu razliku.“

U svom obraćanju, ministar Kyle je istakao ulogu Ujedinjenog Kraljevstva kao zemlje koja predsjedava Berlinskim procesom u 2025. godini, i pozvao na nastavak zajedničkih napora u pravcu jačanja regionalne ekonomske integracije. Takođe je naglasio značaj inkluzivnog ekonomskog rasta, sa posebnim akcentom na ekonomsko osnaživanje žena i učešće Roma na tržištu rada.

Danas je u Londonu održan i poslovni forum Berlinskog procesa koji je okupio predstavnike nadležnih institucija zemalja Zapadnog Balkana, kompanije i evropske partnere s ciljem jačanja regije kao atraktivne lokacije za strana ulaganja, povećanja regionalnih ulaganja, produbljivanja trgovinskih veza i promovisanja inkluzivnog rasta. Na Forumu su učestvovali i predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine (FIPA) na čelu sa direktorom Markom Kubatlijom te direktori nekih od vodećih firmi poput Energoinvesta, Core d.o.o. i Trio Advisory.