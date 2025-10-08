Romska zajednica u fokusu Berlinskog procesa: Regija se obavezala na konkretne mjere

Romska zajednica širom Zapadnog Balkana ima koristi od obnovljene posvećenosti borbi protiv diskriminacije i poboljšanju pristupa osnovnim uslugama. Predstavnici iz cijele regije okupili su se juče u Tirani na Ministarskom sastanku o Romima u okviru Berlinskog procesa kako bi ojačali napore u oblastima zapošljavanja, obrazovanja i stanovanja.

Sastanak, koji su organizovali Ministarstvo zdravstva i socijalne zaštite Albanije, Fondacija Roma za Evropu i Britanska ambasada Tirana, potvrdio je Poznansku deklaraciju – ključni sporazum koji obavezuje vlade da poduzmu konkretne mjere za inkluziju Roma u četiri ključne oblasti: mogućnosti zapošljavanja, pristup obrazovanju, stambeni uslovi i mjere protiv diskriminacije.

Diskriminacija Roma podriva napredak u svim oblastima društva na Zapadnom Balkanu, te zahtijeva koordinirane pravne i društvene odgovore. Učesnici su razmatrali jačanje antidiskriminacijskih okvira i odnosa sa zajednicom širom regije. Anticiganizam, prepoznat kao prepreka inkluziji, biće suzbijan uključivanjem romske istorije i kulture u obrazovne kurikulume.

Sastanak je predstavio konkretne korake za rješavanje infrastrukturnih problema, pri čemu su učesnici potvrdili svoju posvećenost legalizaciji neformalnih romskih naselja gdje god je to moguće, te poboljšanju planiranja i infrastrukture kako bi se osiguralo sigurno, adekvatno i održivo stanovanje koje je energetski efikasno i otporno na klimatske rizike.

Diskriminacija pri zapošljavanju i isključenost iz obrazovanja ostaju ključni izazovi. Mnoge romske porodice imaju ograničen pristup dostojanstvenom radu zbog sistemske pristrasnosti, dok romska djeca nailaze na nesrazmjerne prepreke u obrazovanju koje ograničavaju njihove buduće mogućnosti. Učesnici su se obavezali da će dati prioritet povećanju upisa i prisustva u školama, te unaprijediti digitalnu jednakost širenjem pristupa internetu i uređajima. Ostale mjere uključuju poboljšan pristup zapošljavanju i ciljane programe razvoja vještina.

Zamjenica britanskog ambasadora u Albaniji, Julia Sutherland, istakla je važnost ovog sastanka za regionalni napredak, naglašavajući praktičnu prirodu preuzetih obaveza.

„Deklaracija naglašava važnost usklađivanja inkluzije Roma sa širim regionalnim prioritetima, uključujući zelenu i digitalnu tranziciju, uz priznanje da romske zajednice ne smiju biti izostavljene iz ovih transformativnih procesa. Ove obaveze nisu samo političke – one su praktične. Ujedinjeno Kraljevstvo čvrsto stoji uz vas u pozivu za značajno učešće Roma u svim fazama kreiranja i implementacije politika,“ rekla je Sutherland.

Željko Jovanović, predsjednik Fondacije Roma za Evropu, istakao je potencijal osnaživanja Roma za ekonomije regiona:

„Referenca na dodatnih 66.000 radnih mjesta za Rome do 2030. godine je pozitivan signal ambicije, ali naša analiza pokazuje da regija mora ići dalje. Romi će činiti gotovo trećinu novih radnika u nekim zemljama Zapadnog Balkana, a obuka za deficitarna zanimanja isplati se za manje od tri godine. Isključenost je nepravedna i neodrživa – košta stotine miliona godišnje i slabi konkurentnost. U trenutku kada se obnavlja zamah za proširenje EU, ekonomsko osnaživanje Roma mora se posmatrati ne kao sporedno pitanje, već kao pokretač budućeg rasta i stabilnosti regiona.“

Ambasador EU u Albaniji, Nj.E. Silvio Gonzato, naglasio je temeljnu važnost inkluzije Roma.

„Omogućavanje romskim zajednicama da u potpunosti učestvuju u svim aspektima društva nije samo pitanje pravde – to je osnovno pravo i ključni korak ka izgradnji raznolikijih, ravnopravnijih i inkluzivnijih društava. Ove vrijednosti se često dovode u pitanje ili osporavaju, ali ostaju principi u srcu EU“, rekao je ambasador Gonzato.

U Bosni i Hercegovini, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva podržava aktivnosti usmjerene ka većoj inkluziji Roma kao najveće manjinske zajednice ovdje. Patnje romske zajednice tokom rata 1990-ih su nepravedno zanemarena tema. Diskriminacija i nasilje koje su pretrpjeli tokom rata dostigli su zastrašujuće razmjere, a priče o njihovim stradanjima često su bile daleko od očiju javnosti. U junu ove godine, Memorijalni centar Srebrenica, Kali Sara i BIRN BiH, uz podršku Ujedinjenog Kraljevstva, pokrenuli su istraživanje kako bi se razumjela iskustva romske zajednice tokom sukoba, započelo rješavanje nedostatka priznanja, otvorio prostor za razgovor o specifičnim potrebama Roma u procesima izgradnje mira u BiH, te osigurala njihova uključenost u proces govorenja istine i pomirenja.

Berlinski proces naglašava inkluzivni rast i demokratske vrijednosti širom regije Zapadnog Balkana. Inkluzija Roma ostaje ključna za postizanje ciljeva održivog razvoja i evropske integracije.