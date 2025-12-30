UŽR „Bolja budućnost“ i ove godine paketićima razveselili mališane

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“, uz podršku Grada Tuzla i organizacije World Vision, obezbijedilo je i podijelilo 150 paketića djeci iz romskih i drugih socijalno ugroženih porodica. Iz Udruženja poručuju da, iako je ekonomska situacija zahtjevna, žele barem na trenutak donijeti radost najmlađima.

„Kako postoji naše udruženje mi pokušavamo da obradujemo djecu sa novogodišnjim paketićima zato što su to za neku djecu jedini paketići koje će oni dobiti za novu godinu.“ ističe Indira Bajramović, direktorica UŽR “Bolja budućnost”.

Koliko ovi paketići zapravo znače, najbolje osjećaju roditelji koji se svakodnevno suočavaju s brojnim životnim izazovima.

„Pa mojoj djeci ovo znači radost za novogodišnje praznike. Ovo su prvi paketići koje su primili, a nisu primili ni od jedne druge organizacije, osim od Udruženja žena Romkinja.“ ističe Mirzet.

„Pa znači mnogo za našu porodicu jer kod nas ima osam članova, svi smo nezaposleni i mnogo znači taj jedan paketić koji usreći dijete, da se obraduje. Ima nas tako puno porodica romske populacije koji nemamo nikakva primanja i taj jedan paketić jako dobro dođe za našu djecu.“ navodi Zula.

Iz Udruženja navode da su pojedine organizacije, mahom zbog teške financijske situacije, ove godine bile primorane smanjiti obim donacija, zbog čega je ukupan broj paketića sveden na 150. Kako bi podjela bila što pravednija i obuhvatila veći broj porodica, odlučili su da manjim brojem paketića obuhvate što više različitih domaćinstava.

„Iz tog razloga uvijek pokušavamo da vidimo da svih strana da nađemo donatore međutim stvarno sve je slabije donatora i za paketiće i razumijem zašto je to tako.“ dodaje Bajramović.

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ djeluje više od 25 godina i kontinuirano je posvećeno unapređenju položaja romskih porodica u društvu. Godinama organizuju podjelu paketića, različite manifestacije i radionice s ciljem osnaživanja i poboljšanja uslova života ovih porodica. Najavljuju da će u narednom periodu još snažnije usmjeriti aktivnosti na podršku najmlađim članovima romskih i drugih socijalno ugroženih porodica.