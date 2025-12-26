Sve veći broj romske djece uključeno u obrazovni sistem Tuzlanskog kantona

Armin Osmanović je student Filozofskog fakulteta i jedan od mladih Roma čija priča pokazuje koliko je obrazovanje važno za lični razvoj i budućnost. Zahvaljujući stipendiji Udruženja Roma Eurorom Tuzla, Armin je dobio priliku da se bez dodatnih finansijskih opterećenja posveti studiranju i aktivnom učešću u akademskom životu.

„Ovo nije prvi put da dobijem stipendiju od Euro Rom Udruženja. Ova stipendija mi znači za studiranje i aktivnosti van fakulteta. Dobijem oko 1200 KM na godišnjem nivou i to mi znači da platim stan, kupim odjeću i slično“, rekao je Armin Osmanović, stipendista.

Stipendiju je dobila i Sabaheta učenica Turističko-ugostiteljske škole Tuzla. Za nju je ova podrška znak da se trud i zalaganje prepoznaju, što joj daje dodatnu motivaciju da istraje u obrazovanju.

„Ova stipendija nam dobro dođe za školovanje, daje nam nadu da možemo postići ono što najviše želimo. Željela bih da ispunim svoj cilj da budem kuharica, da budem uspješna, da mi se ostvari ta želja“, kazala je Sabaheta Mujić, stipendistica.

Udruženje Roma Euro Rom Tuzla već godinama sistemski radi na unapređenju obrazovanja romske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kroz programe stipendiranja, mentorstva i tutorstva, cilj je osigurati jednake šanse za romsku djecu i mlade.

„Mi u kontinuitetu radimo sa romskom djecom i učenicima kako bi ostali u obrazovnom sistemu. Moramo naglasiti da, zahvaljujući ovom programu, nemamo rasipanje romske djece iz srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Iz godine u godinu sve veći broj romske djece uključuje se u obrazovni sistem“, rekao je Nedžad Jusić, aktivista Udruženja Euro Rom

Samo u 2025. godini dodijeljeno je 77 stipendija, od čega je većina namijenjena srednjoškolcima i studentima iz Tuzlanskog kantona. Posebno je značajan porast broja romskih djevojčica u obrazovnom sistemu, naglašavaju iz Udruženja Euro Rom.

„Uvijek volim reći da prednjače djevojčice, što ranije nije bio slučaj. Kod roditelja se povećala svijest o važnosti obrazovanja njihove djece, posebno djevojčica, što predstavlja dodatni poticaj u našem radu. Na fakultetima, od ukupno 77 stipendija, 12 ide studentima, od kojih je jedna djevojčica na drugom ciklusu studija. Prije je to zaista bilo nezamislivo – nismo imali ovakvu situaciju ni u srednjim školama, a kamoli na drugom ciklusu“, kazala je Larisa Čorbić, projekt koordinatorica Udruženja Euro Rom

Rezultati ovih programa su vidljivi i mjerljivi. Tuzlanski kanton danas bilježi najveći broj romske djece uključene u redovno školovanje u Bosni i Hercegovini, a u gradu Tuzla nijedno romsko dijete školskog uzrasta nije izvan školskih klupa.