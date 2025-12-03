Institucije BiH i EU na zajedničkom zadatku: Inkluzija Roma ostaje prioritet

Sektor za ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji s Evropskom komisijom u Bosni i Hercegovini, organizovao je u zgradi Parlamentarne skupštine BiH šesti Seminar o inkluziji Roma, događaj koji je postao važna godišnja platforma za procjenu postignutog i definisanje novih ciljeva u oblasti ljudskih prava. Susret je okupio domaće institucije, međunarodne partnere i predstavnike romske zajednice, s jasnom namjerom da se ubrza napredak u procesima koji se tiču najugroženijih društvenih skupina.

Amina Kavazović, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, naglasila je da inkluzija Roma ostaje trajni prioritet Ministarstva, ističući da su zajednički alati, partnerstvo i politička volja ključni za stvarne pomake. Poručila je da je obaveza institucija da obezbijede jednake šanse svima, posebno onima čija su prava godinama bila zanemarena.

O važnosti evropske perspektive govorila je i Magdalena Mueller-Uri iz Delegacije EU u BiH, koja je naglasila da napori institucija BiH i podrška Evropske unije moraju ostati usklađeni, jer uspjeh zahtijeva političku odgovornost i trajnu saradnju svih aktera.

Mujo Fafulić, član Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, podsjetio je da su izazovi brojni, ali rješivi, uz jasnu koordinaciju i preuzimanje odgovornosti. Istakao je da romske porodice trebaju konkretna rješenja odmah, te da je tempo reformi potrebno ubrzati.

Poruke iz Evropske komisije dodatno su podcrtale važnost ovog procesa. Marta Garcia Fidalgo, savjetnica za integraciju Roma pri DG NEAR-u, poručila je da inkluzija Roma predstavlja ključni evropski standard, podsjećajući da se radi o testu društvene zrelosti i sposobnosti institucija da provode politike dosljedno i efikasno.

Današnji seminar ponovo je ukazao na činjenicu da usvajanje strateških dokumenata nije dovoljno bez njihove potpune i pravovremene primjene. Zaključna poruka učesnika bila je da inkluzija Roma mora ostati među prioritetima svih nivoa vlasti, jer predstavlja temelj ravnopravnosti, društvene kohezije i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine.