Forum u Tuzli: Podrška zapošljavanju Roma i Romkinja

Posljednjih godina povećan je broj zaposlenih Roma u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Ovaj pozitivan trend rezultat je većeg obrazovanja mladih Roma i njihove spremnosti za rad, čime se ruše predrasude da ljudi iz ove populacije izbjegavaju školu i posao.

Ipak, kako navode iz Udruženja Euro Rom, i dalje je mali broj zaposlenih u javnim institucijama, što se nastoji promijeniti.

„Nažalost, veoma je malo Roma zaposlenih u javnim ustanovama, a u nekima ih uopće nema. Konkretno, u Gradskoj upravi Tuzle nema zaposlenih Roma, isto tako ni u Vladi Tuzlanskog kantona, niti u bilo kojem ministarstvu. Ovo je prilika da pozovemo te institucije da zaposle pripadnike romske zajednice“, rekao je Nedžad Jusić, aktivista u Udruženju Euro Rom.

Promjene se planiraju poticanjem mladih na obrazovanje i rad, a upravo to je cilj Foruma za zapošljavanje Roma i Romkinja, održanog danas u Tuzli.

„Ne želimo da Romkinje i Romi rade na pozicijama za koje nisu kvalifikovani. Međutim, sve ih je više sa visokim obrazovanjem i oni ispunjavaju iste uslove kao i svi drugi. Siguran sam da ćemo u narednom periodu imati određeni broj Roma i Romkinja zaposlenih u gradskim i općinskim upravama, kao i u Vladi TK. Na taj način razbijamo predrasude i stereotipe, te dajemo podstrek i drugim pripadnicima zajednice da se obrazuju“, dodao je Jusić.

Na jačanju zapošljavanja Roma radi i Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, koja kroz posebne projekte podržava sve nezaposlene osobe.

„Ovakve forume o zapošljavanju Roma i Romkinja želimo iskoristiti kako bismo pružili dodatne informacije i poslodavcima i nezaposlenim osobama iz ove populacije. Cilj je da se broj Roma koji se zapošljavaju putem programa Službe za zapošljavanje značajno poveća“, rekao je Miralem Softić, direktor Službe za zapošljavanje TK.

Zaposlenju poslije školovanja nada se i mladi Alem Husić, učenik Turističko-ugostiteljske škole Tuzla, koji je uspješno prošao današnju obuku.

“Razmišljao sam odmah poslije srednje da volontiram negdje godinu dana. Poslije planiram da upišem neki menadžment i da se bavim time i projektnim aktivnostima”, kazao je Husić.

Uvjerenje organizatora je da će ovakvi programi otvoriti nova vrata mladima i pokazati da Romi i Romkinje imaju znanje i kvalifikacije da ravnopravno učestvuju na tržištu rada.