BiH na konferenciji Berlinskog procesa u Londonu

Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak učestvuje na konferenciji Berlinskog procesa koja se ove godine održava u Londonu. U fokusu zasjedanja su tri ključna sigurnosna izazova koja jednako pogađaju zemlje Zapadnog Balkana i Evropsku uniju – jačanje kontrole granica i borba protiv krijumčarenja migranata, zaštita žena i djevojčica u digitalnom prostoru, te suzbijanje organizovanih kriminalnih grupa koje se bave trgovinom drogom i oružjem.

Drugi zajednički izazov o kojem se raspravljalo jest zaštita žena i djevojčica u digitalnom dobu. Treća tema bila je borba protiv kriminalnih skupina koje se bave krijumčarenjem droga i oružja te sprječavanje pranja novca stečenog kriminalnim aktivnostima.

Zamjenik Bošnjak je u svom obraćanju istaknuo da Bosna i Hercegovina nastavlja s usklađivanjem zakonodavstva i operativnih procedura sa standardima Europske unije, kao i s jačanjem razmjene informacija i koordinacije na operativnoj razini.

„Tamo gdje pritisci rastu, potrebno je proširiti mješovite timove i zajedničke operacije protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, uz brzo raspoređivanje opreme i stručnjaka. Samo koordinirani pristupi, zajedničke operacije i partnerski odnos zemalja Zapadnog Balkana i Europske unije mogu donijeti konkretne i održive rezultate. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena tom cilju. Naše granice nisu linije razdvajanja — one su mostovi suradnje“, poručio je Bošnjak.

Naglasio je da Bosna i Hercegovina daje značajan doprinos regionalnoj i europskoj sigurnosti, a naše sigurnosne agencije pouzdan su partner institucijama Europske unije. Rezultat rada naših sigurnosnih agencija, ali i koordiniranog djelovanja zemalja Zapadnog Balkana, je značajno smanjenje migracijskog pritiska u posljednje dvije godine.