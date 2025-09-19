Mladi kao ključ sigurnosti, migracija i ekonomskog razvoja: Forum mladih Zapadnog Balkana 2025

U Prištini je održan Forum mladih Zapadnog Balkana 2025, događaj koji je okupio više od stotinu učesnika, mladih lidera, predstavnika vlada zemalja regije, institucija EU, međunarodnih organizacija i civilnog društva. Ovaj forum organizovala je Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva u okviru Berlinskog procesa, otvorio je prostor za dijalog o tri ključne teme: migracijama, bezbjednosti i ekonomskom razvoju.

Mladi kao pokretačka snaga regije

Novoimenovani generalni sekretar RYCO-a, Vladimir Obradović, naglasio je da je Forum mjesto gdje mladi imaju priliku da oblikuju agendu i vode razgovor o pitanjima koja najviše utiču na njihovu budućnost. Ukazao je na visoku stopu nezaposlenosti mladih i odljev mozgova kao ozbiljne izazove, ali i na potencijal da upravo nova generacija bude nosilac promjena.

„Mladi traže da mobilnost iz izazova pretvorimo u priliku, da ih prepoznamo kao graditelje mira i predvodnike u borbi protiv dezinformacija, te da im obezbijedimo pristup dostojanstvenim poslovima, zelenoj i digitalnoj budućnosti,“ poručio je Obradović.

Poruke lidera i diplomata

Predsjednik Skupštine Kosova, Dimal Baša, istakao je da mladi u regionu ne smiju nasljeđivati podjele, već da treba da ih pretvore u prednost. „Naše razlike mogu postati naša snaga. Ako ih prigrlimo, one nas mogu povesti naprijed ka snažnijem i ujedinjenijem Zapadnom Balkanu,“ rekao je Baša.

Britanski ambasador u Prištini, Džonatan Hargreivs, naglasio je da Ujedinjeno Kraljevstvo s ponosom podržava mlade u regionu, dok je njemački ambasador Jorn Rode podsjetio da osnaživanje mladih kroz dijalog doprinosi jačanju društvene kohezije. Francuski ambasador Olivije Gero posebno se osvrnuo na bezbjednosne izazove, naglašavajući očekivanja od konkretnih zaključaka i prijedloga Foruma.

Glas mladih

U ime učesnika, Donika Zogu iz Upravnog odbora RYCO-a, istakla je da mladi nose izuzetan potencijal za transformaciju narativa o Zapadnom Balkanu. „Svaki mladi čovjek u ovoj sali nosi moć da od mjesta napetosti stvorimo prostor saradnje i nade,“ poručila je ona.

Paneli i prijedlozi politika

Prvi dan Foruma obilježila je panel diskusija „Mladi kao regionalni konektori u eri Berlinskog procesa“, na kojoj je zamjenik generalnog sekretara RYCO-a, Krešnik Loka, naglasio da mladi nisu samo poveznice, već strateški akteri u izgradnji mirnijeg i integrisanijeg regiona. U raspravi su učestvovali i međunarodni zvaničnici poput Mije Marzuk iz britanskog FCDO-a, Nilsa fon Redeckera iz njemačkog Ministarstva vanjskih poslova, te predstavnika Savjeta Evrope i mreže evropskih mladih ambasadora.

Tokom četiri dana Foruma učesnici su radili na prijedlozima politika koje će biti predstavljene u okviru Berlinskog procesa, a program je bio obogaćen i kulturnim i turističkim aktivnostima u Prištini.

Forum kao platforma za budućnost

Forum mladih Zapadnog Balkana postao je prepoznatljiva platforma za učenje, povezivanje i zagovaranje omladinskih politika u regiji. Prethodna izdanja rezultirala su usvajanjem Regionalnih omladinskih agendi, Berlinske deklaracije iz 2022. godine i uspostavljanjem dugoročnih partnerstava između mladih i međunarodnih aktera. Ovogodišnji Forum potvrdio je da mladi predstavljaju ključnu snagu u izgradnji otpornijih, sigurnijih i prosperitetnijih društava Zapadnog Balkana.