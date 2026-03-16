UK podržava jačanje kulturnih institucija i pristupa prirodnoj i kulturnoj baštini BiH

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva s ponosom podržava zajednički program Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, koji tokom marta nudi niz edukativnih radionica, izložbu i koncert posvećenih promociji bogatog kulturnog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Ovaj projekat dio je šire posvećenosti Ujedinjenog Kraljevstva podršci otpornijim, inkluzivnijim i reprezentativnijim državnim institucijama u BiH, koje rade u interesu građana Bosne i Hercegovine te u službi kulture i naslijeđa zemlje.

Naša ambicija bila je podržati inicijative koje su same institucije željele realizirati kao dio svoje ponude za javnost u BiH. Kroz ovaj proces svjedočili smo jačanju veza između građana i institucija koje čuvaju bogatu baštinu Bosne i Hercegovine, poručuju iz Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Kako su dalje naveli u svom saoćenju, projekat je obuhvatio obnovu jednog dijela botaničke bašte Zemaljskog muzeja, gdje su nakon dugo vremena ponovo posađene sorte autohtonih i odomaćenih voćki, uspostavljene ili ojačane saradnje sa britanskim i evropskim institucijama kulture te omogućena razmjena znanja i iskustva. Posebna pažnja posvećena je proširenju direktne interakcije ovih institucija i građana putem niza novih interaktivnih radionica, izložbe i koncerta, jer ove institucije pripadaju svim građanima.

Aktivnosti u okviru programa

Program je otvoren 14. marta radionicom drvorezbarstva koju su vodili majstori Zanata iz Konjica. Učesnici su imali priliku upoznati se s osnovama drvorezbarstva, te izraditi i ponijeti sa sobom vlastiti rad inspirisan motivima voćnjaka Bosne i Hercegovine.

Već 22. marta, slijedi radionica „Upoznajmo bosančicu – staro bosansko pismo“, posvećena podizanju svijesti o vrijednosti i raznolikosti bosanskog pisanog naslijeđa. Radionicu će voditi prof. dr. Mehmed Kardaš sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i dr. sc. Zenaida Karavdić iz Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu. Polaznici će moći naučiti više o ovom starom pismu i okušati se u njegovom pisanju.

Od 23. marta do 19. aprila, u Zemaljskom muzeju posjetioci će moći pogledati izložbu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH „Ujedinjeno Kraljevstvo u bh. periodici: izbor tekstova iz perioda 1866–1939.“ Na izložbi će biti predstavljen izbor članaka iz bosanskohercegovačkih časopisa i novina s kraja 19. i početka 20. stoljeća koji otkrivaju kako su tadašnji mediji, koji se i danas čuvaju u NUBBiH, prenosili vijesti o britanskom društvu, književnosti i filmu.

U subotu, 28. marta, posjetioce očekuje radionica konzervacije i restauracije papira „Prva pomoć za stare uspomene“, kroz koju će učesnici, pod vodstvom Nejre Ganović iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Azre Bečević Šarenkapa iz Zemaljskog muzeja BiH, naučiti načine na koje se stare fotografije, dokumenti i drugi papirni predmeti mogu zaštititi i očuvati u kućnim uslovima, uz demonstraciju profesionalnog konzervatorskog zahvata.

Istog dana, u Botaničkoj bašti Muzeja, organizovat će se i radionica vrtlarstva, koju će voditi botaničar Zemaljskog muzeja BiH Haris Neziri, te sa učesnicima podijeliti svoje bogato znanje o uzgoju, njezi i očuvanju voćnih vrsta, a svoje vještine unaprijedio je tokom studijske posjete Logan Botanical Garden u Škotskoj.

Program ćemo zaokružiti 29. marta koncertom „Sevdah u vrtu“ u jedinstvenom ambijentu Botaničkog vrta, uz zvuke saza i harmonike koje će donijeti Zanin Berbić i Safet Bučo. Ovim koncertom odajemo počast bosanskohercegovačkoj tradiciji bašti i voćnjaka i učimo o domaćim sortama.

Kulturne institucije imaju ključnu ulogu u jačanju društvene kohezije, razvoju zajednica i stvaranju prostora u kojem se baština doživljava kao zajedničko dobro svih građana. Ovim projektom Ujedinjeno Kraljevstvo želi doprinijeti jačanju domaćih kulturnih institucija, unapređenju pristupa baštini i stvaranju prilika za aktivno učešće građana u kulturnom životu. Program ima za cilj osnažiti kapacitete ustanova, potaknuti intergeneracijsko učenje i podržati inicijative koje povezuju kulturu, zajednicu i javni prostor.

Detaljne informacije o prijavama i satnici dostupne su putem zvaničnih kanala Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i NUBBIH. Za radionice je potrebna prethodna registracija zbog ograničenog broja mjesta.