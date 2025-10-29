U Memorijalnom centru Srebrenica danas je, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Sarajevu, održana Konferencija dijaloga o Srebrenici u okviru Projekta rada sa zajednicom (Srebrenica Outreach Project). Tokom konferencije potpisana je Srebrenička povelja o dijalogu, dokument koji utvrđuje principe i obaveze za nastavak zajedničkog rada na izgradnji povjerenja, dijaloga i trajne saradnje među zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Konferencija je okupila predstavnike vjerskih zajednica, institucija, akademske zajednice i organizacija civilnog društva, s ciljem da se kroz obrazovanje, sjećanje i otvoreni razgovor podstakne razumijevanje i zajedničko djelovanje u bosanskohercegovačkom društvu. Poseban naglasak bio je na potrebi jačanja društvenog dijaloga kao temelja za obnovu povjerenja i prevenciju sukoba.

Organizatori su istakli da je potpisivanje Povelje važan korak u očuvanju napora koji su uloženi tokom protekle tri decenije u oblasti tranzicijske pravde, izgradnje mira i prevencije genocida. Cilj je da se stvori trajna platforma za saradnju domaćih i međunarodnih partnera koji dijele vrijednosti istine, pomirenja i zajedničkog napretka.

Tri decenije nakon završetka rata, potreba za dijalogom i međusobnim razumijevanjem ostaje od presudnog značaja za budućnost Bosne i Hercegovine. Konferencija dijaloga o Srebrenici poslužila je kao prostor za reafirmaciju zajedničke odgovornosti svih aktera u procesu izgradnje društva zasnovanog na poštovanju, povjerenju i miru.