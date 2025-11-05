Izrazi saučešća stižu i dalje, oglasila se i Britanska ambasada

Izrazi saučešća za Tuzlu nastavljaju stizati sa svih strana, nakon tragedije koja je potresla cijelu zemlju. Najnoviju poruku uputila je Britanska ambasada u Sarajevu, navodeći da su duboko pogođeni onim što se dogodilo te da suosjećaju sa porodicama stradalih.

U poruci su istaknuli da ne postoje riječi koje mogu ublažiti bol, ali da su njihove misli uz sve pogođene ovim teškim trenutkom. Posebno su uputili želje za brz i uspješan oporavak povrijeđenima, naglašavajući podršku i solidarnost.

Izrazi saučešća za Tuzlu stižu i od brojnih institucija, organizacija i građana, a zajednička poruka je saosjećanje, podrška i snaga za sve koji prolaze kroz ovaj bolni period.