Skupština i Vlada KS uputile saučešće povodom tragedije u Tuzli

Selma Jatić
Skupština i Vlada Kantona Sarajevo izrazile su duboko saučešće porodicama nastradalih u tragičnom događaju koji se sinoć dogodio u Tuzli.
Skupština i Vlada Kantona Sarajevo izrazile su duboko saučešće porodicama nastradalih u tragičnom događaju koji se sinoć dogodio u Tuzli.

Skupština i Vlada Kantona Sarajevo izrazile su duboko saučešće porodicama nastradalih u tragičnom događaju koji se sinoć dogodio u Tuzli.

„U ovim teškim trenucima, misli i suosjećanje građanki i građana Kantona Sarajevo su s porodicama i prijateljima žrtava, ali i svim građanima Tuzle. Ovakvi događaji duboko potresaju cijelu zajednicu i podsjećaju nas na važnost solidarnosti, empatije i međusobne podrške“, navodi se u zajedničkom saopćenju Skupštine i Vlade KS.

Saopćenje je objavljeno putem Press službe Kantona Sarajevo.

