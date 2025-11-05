Skupština i Vlada KS uputile saučešće povodom tragedije u Tuzli

Skupština i Vlada Kantona Sarajevo izrazile su duboko saučešće porodicama nastradalih u tragičnom događaju koji se sinoć dogodio u Tuzli.

„U ovim teškim trenucima, misli i suosjećanje građanki i građana Kantona Sarajevo su s porodicama i prijateljima žrtava, ali i svim građanima Tuzle. Ovakvi događaji duboko potresaju cijelu zajednicu i podsjećaju nas na važnost solidarnosti, empatije i međusobne podrške“, navodi se u zajedničkom saopćenju Skupštine i Vlade KS.

Saopćenje je objavljeno putem Press službe Kantona Sarajevo.