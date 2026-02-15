Vozač sarajevskog tramvaja pušten na slobodu

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je prijedlog za određivanje pritvora Adnanu Kasapoviću, vozaču tramvaja koji je upravljao vozilom u trenutku nesreće u kojoj je smrtno stradao Erdoan Morankić, a četiri osobe su povrijeđene.

Nakon odluke suda, Kasapovića su ispred zgrade dočekale brojne kolege iz GRAS-a. Prema navodima s mjesta događaja, okupljeni su mu pružili podršku uz povike „Nisi sam Adnane“.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo je na jučerašnjem ročištu zatražilo određivanje jednomjesečnog pritvora, navodeći da dosadašnji rezultati istrage upućuju na to da je uzrok nesreće “ljudski faktor”. Istaknuto je i da preliminarni nalazi vještačenja pokazuju da su tramvaj i napajanje električnom energijom bili ispravni. S druge strane, vozač je pred sudom izjavio da se ne smatra odgovornim i da je uzrok nesreće tehnička neispravnost vozila.

Podsjećamo, nesreća se dogodila u centru Sarajeva kada je tramvaj iskočio iz šina. Mladić iz Brčkog, Erdoan Morankić, poginuo je na mjestu nesreće. U istoj nesreći povrijeđene su još četiri osobe, od kojih jedna teže, 17-godišnja djevojka Ella Jovanović.