Vozač sarajevskog tramvaja pušten na slobodu

RTV SLON
Foto: N1

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je prijedlog za određivanje pritvora Adnanu Kasapoviću, vozaču tramvaja koji je upravljao vozilom u trenutku nesreće u kojoj je smrtno stradao Erdoan Morankić, a četiri osobe su povrijeđene.

Nakon odluke suda, Kasapovića su ispred zgrade dočekale brojne kolege iz GRAS-a. Prema navodima s mjesta događaja, okupljeni su mu pružili podršku uz povike „Nisi sam Adnane“.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo je na jučerašnjem ročištu zatražilo određivanje jednomjesečnog pritvora, navodeći da dosadašnji rezultati istrage upućuju na to da je uzrok nesreće “ljudski faktor”. Istaknuto je i da preliminarni nalazi vještačenja pokazuju da su tramvaj i napajanje električnom energijom bili ispravni. S druge strane, vozač je pred sudom izjavio da se ne smatra odgovornim i da je uzrok nesreće tehnička neispravnost vozila.

Podsjećamo, nesreća se dogodila u centru Sarajeva kada je tramvaj iskočio iz šina. Mladić iz Brčkog, Erdoan Morankić, poginuo je na mjestu nesreće. U istoj nesreći povrijeđene su još četiri osobe, od kojih jedna teže, 17-godišnja djevojka Ella Jovanović.

pročitajte i ovo

BiH

Organizatori jučerašnjeg protesta u Sarajevu ogradili se od danas najavljenih

Vijesti

Danas novi protesti zbog tragedije u Sarajevu, građani pozvani ispred Zemaljskog...

Vijesti

Memorijalni centar Srebrenica odaje počast Erdoanu Morankiću, mladiću stradalom u Sarajevu

BiH

Sedamnaestogodišnjoj djevojci nakon tramvajske nesreće amputirana noga

Vijesti

Jedna osoba smrtno stradala u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

BiH

Sarajevo: Tramvaj izletio iz šina i udario u stanicu, ima i...

Istaknuto

Nihad Uk podnio ostavku na funkciju premijera Kantona Sarajevo

Vijesti

U Brčkom klanjana dženaza tragično stradalom Erdoanu Morankiću

Politika

Više mjesnih odbora i istaknutih članova PDA prešli u SDA Lukavac

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Veleslalom u Cortini: Poznati rezultati prve vožnje za bh. takmičarke

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]