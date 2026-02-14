Danas novi protesti zbog tragedije u Sarajevu, građani pozvani ispred Zemaljskog muzeja

Neformalna grupa građana „Reci dosta“ uputila je poziv stanovnicima Sarajeva da se pridruže mirnom protestu koji je planiran za danas u 15 sati, ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu.

Organizatori navode da je cilj protesta traženje odgovornosti za tragediju koja se dogodila u četvrtak, kada je poginuo jedan mladić, dok su četiri osobe povrijeđene, među njima jedna s teškim povredama.

Okupljanje učesnika predviđeno je u 15 sati na istoj lokaciji.

Istim povodom danas su se kod Zemaljskog muzeja okupili studenti i srednjoškolci, koji su organizovali dvosatnu blokadu saobraćaja. Blokada je počela neposredno prije 12 sati.

Učesnici su poručili da se ne osjećaju sigurno ni u javnom prevozu, ni na ulici, kao ni u uslovima zimskih padavina. Od Vlade Kantona Sarajevo zatražili su hitno povlačenje starih tramvaja iz saobraćaja. Smatraju da su promjene moguće, ali da zahtijevaju konkretne i odlučne poteze, uz stav da finansijska sredstva za to postoje.