Danas novi protesti zbog tragedije u Sarajevu, građani pozvani ispred Zemaljskog muzeja

RTV SLON

Neformalna grupa građana „Reci dosta“ uputila je poziv stanovnicima Sarajeva da se pridruže mirnom protestu koji je planiran za danas u 15 sati, ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu.

Organizatori navode da je cilj protesta traženje odgovornosti za tragediju koja se dogodila u četvrtak, kada je poginuo jedan mladić, dok su četiri osobe povrijeđene, među njima jedna s teškim povredama.

Okupljanje učesnika predviđeno je u 15 sati na istoj lokaciji.

Istim povodom danas su se kod Zemaljskog muzeja okupili studenti i srednjoškolci, koji su organizovali dvosatnu blokadu saobraćaja. Blokada je počela neposredno prije 12 sati.

Učesnici su poručili da se ne osjećaju sigurno ni u javnom prevozu, ni na ulici, kao ni u uslovima zimskih padavina. Od Vlade Kantona Sarajevo zatražili su hitno povlačenje starih tramvaja iz saobraćaja. Smatraju da su promjene moguće, ali da zahtijevaju konkretne i odlučne poteze, uz stav da finansijska sredstva za to postoje.

pročitajte i ovo

BiH

Sedamnaestogodišnjoj djevojci nakon tramvajske nesreće amputirana noga

Vijesti

Jedna osoba smrtno stradala u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

BiH

Sarajevo: Tramvaj izletio iz šina i udario u stanicu, ima i...

Vijesti

Epilog protesta u Tirani: Desetine povrijeđenih policajaca i uhapšenih civila

Vijesti

Prijevoznici iz regije treći dan blokiraju granice zbog novog EES sistema...

Istaknuto

Tuzla–Sarajevo bez roka i bez marke: TK dobio animacije puteva umjesto...

Politika

Bećirović s njemačkim ministrom vanjskih poslova o sigurnosti i evropskom putu BiH

Istaknuto

Bh. skijaš Marko Šljivić danas nastupa na Olimpijskim igrama, evo gdje možete gledati

Istaknuto

Danas Dan žalosti u KS zbog tramvajske nesreće

Istaknuto

Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Istaknuto

Općinsko vijeće Banovići usvojilo set razvojnih odluka i potvrdilo 256 projekata

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]