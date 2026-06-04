Sedam mjeseci od tragedije u Domu penzionera Tuzla: Porodice još čekaju sudski epilog

Sedam mjeseci od tragedije u Domu penzionera Tuzla javnost i porodice stradalih još čekaju sudski epilog slučaja u kojem je život izgubilo 17 osoba, dok su pitanja obnove objekta, rukovođenja Domom i nadzora nad radom ustanova socijalne zaštite i dalje ostala otvorena.

Požar koji je 4. novembra 2025. godine izbio u Domu penzionera Tuzla jedna je od najtežih tragedija koje su pogodile Tuzlu u posljednjim godinama. U požaru je, prema kasnije potvrđenim informacijama, smrtno stradalo 17 osoba, dok je povrede zadobilo više desetina korisnika, zaposlenih i pripadnika službi koje su učestvovale u spašavanju.

Danas, sedam mjeseci kasnije, život u Domu penzionera Tuzla vratio se u redovne tokove. Korisnici borave u ustanovi, zaposleni obavljaju svakodnevne poslove, a dnevni ritam Doma nastavljen je koliko je to moguće nakon događaja koji je ostavio dubok trag. Upravo zato se ova tema ne otvara zbog uznemiravanja javnosti, nego zbog potrebe da se podsjeti šta se dogodilo, šta je u međuvremenu urađeno i koja pitanja još čekaju odgovore.

Sedam mjeseci od tragedije u Domu penzionera Tuzla

Požar je izbio u objektu u kojem borave osobe starije životne dobi, među njima i korisnici koji se teško kreću ili zavise od pomoći drugih. Nakon intervencije vatrogasaca, medicinskih ekipa, policije, zaposlenih i drugih službi, korisnici su zbrinjavani, a povrijeđeni prevezeni na liječenje.

Tragedija je odmah otvorila više pitanja, od protivpožarne zaštite, tehničkih uslova u objektu i procedura evakuacije, do odgovornosti rukovodstva i nadzora nad radom ustanova u kojima su smještene starije i nemoćne osobe.

Iako se svakodnevica u Domu nastavila, činjenica da suđenje još nije počelo ovu temu zadržava u javnom prostoru. Porodice stradalih i građani Tuzle i dalje čekaju da se kroz institucije utvrdi šta se dogodilo prije požara, tokom požara i nakon njega.

Šta je do sada poznato o uzroku požara

Nakon vještačenja, javnosti je ranije saopćeno da je neposredni uzrok požara bio kratki spoj na priključnom kablu radioprijemnika koji je bio uključen u utičnicu. Prema objavljenim informacijama, kabal se nalazio stisnut između madraca, zida i metalnog dijela kreveta u sobi jednog od korisnika, a kao uzrok je navedeno mehaničko, a potom i termičko opterećenje kabla.

Utvrđivanje neposrednog uzroka požara, međutim, nije zatvorilo sva pitanja. Kratki spoj objašnjava kako je vatra izbila, ali ne daje potpune odgovore o tome da li su sve mjere zaštite bile provedene, koliko su procedure bile funkcionalne i da li je sistem mogao bolje zaštititi korisnike koji se u kriznoj situaciji ne mogu sami brzo evakuisati.

Zbog toga se od početka govorilo da istraga ne treba stati samo na tehničkom uzroku požara, nego da mora obuhvatiti i širi kontekst rada ustanove, organizacije, nadzora i provođenja propisanih mjera.

Istraga traje, suđenje još nije počelo

U međuvremenu je istraga obuhvatila osobe iz ranijeg rukovodstva Doma penzionera Tuzla. Tadašnji direktor Mirsad Bakalović podnio je ostavku nakon tragedije, a protiv njega i još jedne odgovorne osobe kasnije je pokrenut krivični postupak. Prema ranijim informacijama, istraga se odnosi na sumnje u vezi s teškim krivičnim djelima protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, uključujući i moguće propuste u provođenju mjera zaštite od požara u objektu visokog rizika.

Prema informacijama koje su do sada bile dostupne javnosti, suđenje još nije počelo. Zbog toga porodice stradalih, ali i šira javnost, i dalje čekaju da se u sudskom postupku utvrdi postoji li krivična odgovornost i ko je, eventualno, propustio učiniti ono što je bilo potrebno da se tragedija spriječi ili njene posljedice umanje.

Oprez u javnom govoru o ovom slučaju je potreban, jer odgovornost utvrđuje sud. Ipak, javni interes za ovu temu ne prestaje samim protokom vremena. Naprotiv, svako novo odgađanje ili izostanak konkretnog epiloga dodatno pojačava osjećaj da porodice stradalih predugo čekaju odgovore.

Konkurs za direktora, izbor pa poništenje

Jedna od promjena nakon tragedije odnosila se i na rukovođenje ustanovom. U martu ove godine Dom penzionera Tuzla raspisao je javni konkurs za izbor i imenovanje direktora, što je predstavljeno kao korak prema imenovanju novog rukovodstva ustanove.

Početkom maja Upravni odbor imenovao je Mirsada Muhamedbegovića za novog direktora Doma penzionera Tuzla. Prema tada objavljenim informacijama, na konkurs se prijavilo sedam osoba.

Međutim, samo nekoliko dana nakon izbora, javni konkurs je poništen, a raspisan je novi. Ovaj dio priče dodatno je skrenuo pažnju na pitanje stabilnosti upravljanja ustanovom nakon tragedije.

Dom penzione