UKC Tuzla: Požar u Domu penzionera odnio je još dva života

U protekla 24 sata u UKC-u Tuzla preminule su dvije korisnice Doma penzionera koje su nakon požara bile smještene na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, a ljekarski tim je jutros potvrdio da su uprkos višednevnim naporima izgubile bitku za život.

Time je broj osoba koje je odnio požar u Domu penzionera porastao na 17, što ovu tragediju čini jednom od najtežih u skorijem periodu.

U UKC-u Tuzla su trenutno na liječenju još dva pacijenta koji se nalaze na Klinici za interne bolesti i čije stanje zahtijeva kontinuiran nadzor. Medicinsko osoblje navodi da su oba pacijenta stabilna, ali da se dalji tok oporavka ne može predvidjeti zbog posljedica koje je izazvao požar u Domu penzionera 4. novembra.

Kako su potvrdili iz Kantonalnog tužilaštva TK “Danas ce biti izdate naredbe i obavit će se obdukcije tijela preminulih žena.”