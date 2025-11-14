Porodice žrtava požara poslale poruku Islamskoj zajednici, Domu penzionera i političarima

U pismu koje kruži društvenim mrežama, a koje potpisuju porodice čiji su najmiliji stradali u požaru na sedmom spratu Doma penzionera u Tuzli obratili su se Islamskoj zajednici, Domu penzionera i političarima. Kako navode, žele ukazati na propuste i smatraju da se slučaj zataškava od prvog dana tragedije.

Dalje se navodi da obraćanje porodica nije političko, ni napad, već glas onih koji nisu dobili ni riječ saučešća od nadležnih.

Islamskoj zajednici su poručili da se bol ne prekida prozivkama.

“Na dženazama naših najmilijih nismo dobili utjehu, nego indirektna prozivanja djece koja su roditelje smjestila u domove. Umjesto podrške, čuli smo moraliziranje u trenutku kad se samo ljudska riječ očekivala.”

Domu penzionera poručili su: Ovo nije bio ‘nesretan slučaj’.

„Na spratu gdje su starice i starci izgorjeli nije bilo protupožarnog alarma, adekvatnog plana evakuacije, dovoljno osoblja, a dokumentacija o nadzoru sada misteriozno nedostaje. Nikome od porodica nije upućeno saučešće ni objašnjenje”, navodi se u pismu.

Političarima su poručili da se briga ne pokazuje samo pred kamerama.

“Niko od izabranih predstavnika vlasti nije posjetio porodice unesrećenih bez kamera. Došli ste samo u Dom penzionera da obiđete upravu — uz prisustvo medija. To nije briga, to je predstava”, navedeno je.

Porodice ističu da ne traže osvetu niti politiziranje, već istinu, odgovornost i ljudskost.

“Naši najmiliji nisu brojevi u statistici, nisu ‘korisnici’, već ljudi koji su cijeli život radili da bi imali mirnu starost. A umjesto mira dočekala ih je vatra.”