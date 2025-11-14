Počeli radovi na renoviranju prostorija u Domu penzionera Tuzla

U dogovoru sa Gradskom upravom Grada Tuzla, radnici tuzlanskih javnih preduzeća započeli su renoviranje i adaptaciju prostorija na šestom spratu Doma penzionera Tuzla, koje su nedavno oštećene u požaru.

Radovi obuhvataju sanaciju nastale štete, uređenje unutrašnjeg prostora i pripremu za njegovu ponovnu upotrebu, kako bi se što prije omogućilo normalno funkcionisanje ovog dijela objekta.

1 od 5

Uprava Doma penzionera zahvalila je na brzoj reakciji i podršci, ističući da je solidarnost gradskih službi i javnih preduzeća od izuzetne važnosti u ovakvim situacijama.

Renoviranje će se nastaviti u narednim danima, a Dom penzionera će o daljim aktivnostima blagovremeno informisati javnost.