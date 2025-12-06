Počinju pripreme za renoviranje Studentskog doma u Tuzli

U Studentskom centru Univerziteta u Tuzli u toku su pripreme za renoviranje smještajnih kapaciteta. Tim povodom održani su sastanci ministra obrazovanja i nauke TK Ahmeda Omerovića s direktoricom Studentskog centra Univerziteta u Tuzli i predsjednicom Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli.

Za renoviranje i druge radove u Studentskom centru osigurano je 1.800.000 KM.

Direktorica Studentskog centra informirala je da će, nakon usvajanja Plana javnih nabavki, početi izrada projekta za renoviranje Paviljona 3. Planirani su radovi na unutrašnjem prostoru, uključujući elektroinstalacije, grijanje i vodoinstalacije. Uz to, predviđeno je uređenje dijela enterijera i u preostala dva paviljona, kao i u studentskom restoranu.

Ministar Omerović istakao je da ga je posebno obradovala informacija o zadovoljstvu studenata ishranom u Studentskom centru:

„Posebno me obradovala informacija da je hrana u Studentskom centru kvalitetna i da su studenti zadovoljni.“

Naglasio je da će raspoložena sredstva biti u potpunosti usmjerena na unaprjeđenje uslova života i rada studenata:

„Novac koji je na raspolaganju u potpunosti će biti iskorišten za poboljšanje studentskog standarda u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli.“

