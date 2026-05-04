Mirsad Muhamedbegović izabran za novog direktora Doma penzionera Tuzla

Upravni odbor Doma penzionera Tuzla izabrao je Mirsada Muhamedbegovića za novog direktora ove ustanove.

Na konkurs se prijavilo sedam kandidata, među kojima su bila i tri zaposlenika Doma penzionera.

Muhamedbegović je ranije obavljao funkciju ministra za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, prenose mediji.

Tu funkciju obnašao je kao kadar Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koju je nedavno napustio. Nakon toga je, zajedno s načelnikom Čelića Admirom Hrustanovićem i Općinskim savjetom SBiH Čelić, pristupio Socijaldemokratskoj partiji.

Dom penzionera Tuzla bio je u fokusu javnosti nakon požara koji se dogodio 4. novembra 2025. godine, kada je smrtno stradalo 17 korisnika, dok je više od 30 osoba povrijeđeno.

Nakon tog događaja ostavku je podnio tadašnji direktor Mirsad Bakalović. Protiv njega i Zinaide Razić-Halilović, bivše šefice Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opće poslove, podignuta je optužnica za više krivičnih djela povezanih s požarom.

Za vršiteljicu dužnosti direktorice nakon požara imenovana je Jasmina Akeljić, a konkurs za direktora na mandat od četiri godine raspisan je početkom aprila.

Prema javnom pozivu, za imenovanje direktora prethodnu saglasnost Upravnom odboru trebao je dati gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Ostali kandidati imaju mogućnost ulaganja prigovora Upravnom odboru.