Organizatori jučerašnjeg protesta u Sarajevu ogradili se od danas najavljenih

Veliki protesti povodom teške tramvajske nesreće u Sarajevu, u kojoj je poginuo dvadesettrogodišnji Erdoan Morankić, a teško povrijeđena sedamnaestogodišnja Ella Jovanović, održani su jučer ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Okupljanje je organizovala neformalna grupa građana „Reci dosta“, koja se nakon skupa oglasila zvaničnim saopćenjem i pojasnila tok protesta, kao i svoj dalji stav.

Iz ove grupe navode da je skup bio uredno prijavljen i održan u skladu sa zakonom, uz prethodnu najavu Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i angažovanje redara, te da je od početka naglašeno da je riječ o mirnom okupljanju.

„Želimo se obratiti medijima iz razloga jer je naše okupljanje bilo organizovano u skladu sa tragedijom te na nivou koji dolikuje situaciji. S druge strane, okupljanje je bilo apsolutno u skladu sa zakonom i propisima te je isto bilo najavljeno MUP-u KS o svim radnjama te organizovanjem vlastitih redara. Poziv na okupljanje kao i tokom samog okupljanja, jasno i decizno je naglašavano da je skup mirnog karaktera i da nije ni protiv koga“, naveli su organizatori.

Prema planu, protest je trebao trajati od 15 do 16 sati, ali je dio okupljenih ostao do 18 sati. Iz grupe „Reci dosta“ tvrde da su produženje i kasnija dešavanja rezultat djelovanja pojedinaca i neformalnih poziva na društvenim mrežama, s kojima nemaju veze.

„Uočivši naknadna ponašanja pojedinaca, kao i pojave određenih stranica na društvenim mrežama koje pokušavaju iskoristiti ime ‘Reci dosta’ da pokrenu proteste (vjerovatno ilegalne) u nedjelju ili bilo koji drugi dan te spekulacije o mogućim nemirnim djelovanjima na tim istim skupovima, molimo da objavite ovo saopćenje jer su mnogi mediji naveli da grupa ‘Reci dosta’ poziva i na nedjeljno okupljanje što nije tačno“, saopćili su.

Dodali su i da se zbog pritisaka i mogućih zloupotreba do daljnjeg ograđuju od organizacije novih javnih protesta.

„Zbog pritisaka, mogućih zloupotreba i ugrožavanja sigurnosti ljudi koji su organizovali skup u subotu, grupa ‘Reci dosta’ do daljnjeg se ograđuje od bilo kakvih organizacija javnih protesta. Nadamo se da će doći vrijeme u kojem će se moći organizovati bez zloupotrebe“, poručili su.

Tokom jučerašnjeg okupljanja nije bilo većih incidenata. Građani su uputili poruke podrške povrijeđenima, posebno Elli Jovanović koja se nalazi na liječenju u Općoj bolnici u Sarajevu, te izrazili saučešće porodici stradalog Morankića. Nakon zvaničnog završetka skupa, dio okupljenih se uputio prema bolnici, a potom i prema Marijin Dvoru i Skenderiji, gdje su protesti nastavljeni do 18 sati, uz zahtjeve za utvrđivanje odgovornosti i ostavke Vlade Kantona Sarajevo. Policija je potvrdila da nije bilo povrijeđenih, ali su zabilježeni manji incidenti.

Novi protesti najavljeni su za danas u 12 sati, ali iz grupe „Reci dosta“ navode da ne učestvuju u njihovoj organizaciji.

Podsjećamo, tramvajska nesreća dogodila se 12. februara u poslijepodnevnim satima, kada je tramvaj velikom brzinom udario građane na stanici ispred Zemaljskog muzeja. Erdoan Morankić je smrtno stradao na mjestu nesreće, Ella Jovanović je zadobila teške povrede, a još tri osobe su nakon ukazane pomoći puštene na kućno liječenje. Razlozi kretanja tramvaja velikom brzinom još nisu zvanično utvrđeni, dok je Tužilaštvo KS na ročištu za određivanje pritvora osumnjičenom vozaču navelo da preliminarni nalazi ukazuju na ljudski faktor i tehničku ispravnost vozila.