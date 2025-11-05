U povodu tragičnog događaja u kojem je, u požaru u Domu penzionera u Tuzli, smrtno stradalo 11 osoba, Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona, u ime Skupštine Tuzlanskog kantona, upućuje saučešće porodicama stradalih, gradonačelniku, predsjedavajućoj Gradskog vijeća i svim građanima Tuzle. Povrijeđenima želimo brz oporavak.

Ova tragedija potresla je cijelu Bosnu i Hercegovinu i u ovim trenucima teško je pronaći riječi utjehe. Skupština Tuzlanskog kantona će gradskim vlastima Tuzle pružiti svu neophodnu pomoć u prevazilaženju ove teške situacije i saniranju posljedica, a prvenstveno u pružanju podrške osobama koje su povrijeđene u požaru.

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona upućuje riječi zahvalnosti svim pripadnicima spasilačkih službi: vatrogasaca, medicinskih i policijskih timova, civilne zaštite te zaposlenicima Doma penzionera Tuzla na naporima koje su uložili u zaustavljanju požara i spašavanju ljudi, navedeno je u saopćenju Kolegija Skupštine TK.