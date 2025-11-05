Imamović uputio poruku saučešća nakon tragedije u Domu penzionera

Bivši gradonačelnik Tuzle, a trenutno zastupnik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Jasmin Imamović, oglasio se povodom teške nesreće koja je pogodila Dom penzionera u Tuzli, izrazivši duboko saučešće porodicama nastradalih.

„Molim porodice nastradalih da prime izraze mog iskrenog suosjećanja. Nadam se oporavku povrijeđenih, za čije živote se još uvijek bori medicinsko osoblje UKC-a“, naveo je Imamović.

On je zahvalio i svim službama koje su učestvovale u spašavanju.

„Zahvaljujem se Štabu civilne zaštite, vatrogascima, policajcima, Hitnoj pomoći, UKC-u i uposlenicima Doma penzionera. Mnogi od njih su, rizikujući svoje živote i zdravlje, spašavali korisnike Doma.“

Imamović je dodao i da cijeni najave podrške iz različitih nivoa vlasti, naglasivši da je Tuzli u ovim trenucima potrebna konkretna i brza pomoć.