Imamović uputio poruku saučešća nakon tragedije u Domu penzionera

Ali Huremović

Bivši gradonačelnik Tuzle, a trenutno zastupnik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Jasmin Imamović, oglasio se povodom teške nesreće koja je pogodila Dom penzionera u Tuzli, izrazivši duboko saučešće porodicama nastradalih.

„Molim porodice nastradalih da prime izraze mog iskrenog suosjećanja. Nadam se oporavku povrijeđenih, za čije živote se još uvijek bori medicinsko osoblje UKC-a“, naveo je Imamović.

On je zahvalio i svim službama koje su učestvovale u spašavanju.

„Zahvaljujem se Štabu civilne zaštite, vatrogascima, policajcima, Hitnoj pomoći, UKC-u i uposlenicima Doma penzionera. Mnogi od njih su, rizikujući svoje živote i zdravlje, spašavali korisnike Doma.“

Imamović je dodao i da cijeni najave podrške iz različitih nivoa vlasti, naglasivši da je Tuzli u ovim trenucima potrebna konkretna i brza pomoć.

pročitajte i ovo

BiH

Izrazi saučešća stižu i dalje, oglasila se i Britanska ambasada

Istaknuto

Dom za starija lica u Lukavcu ponudio besplatan smještaj korisnicima Doma...

Politika

SDA TK uputila saučešće i zahvalila službama koje su reagovale nakon...

Tuzla i TK

Uviđaj u Domu penzionera Tuzla nastavlja se sutra

BiH

Vijeće ministara BiH bez kvoruma za odluku o Danu žalosti

Vijesti

Vlada Federacije BiH proglasila 6. novembar Danom žalosti zbog tragedije u...

BiH

Izrazi saučešća stižu i dalje, oglasila se i Britanska ambasada

BiH

Odobrene oktobarske jednokratne naknade za novorođenčad u Federaciji

Istaknuto

Dom za starija lica u Lukavcu ponudio besplatan smještaj korisnicima Doma penzionera Tuzla

Politika

SDA TK uputila saučešće i zahvalila službama koje su reagovale nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla

BiH

Dan žalosti u BiH nije proglašen iz političkih razloga

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]