Imamović: Vijeće ministara BiH mora hitno reagovati i spasiti BHRT

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Jasmin Imamović (SDP) upozorio je na ozbiljnu finansijsku i institucionalnu krizu u kojoj se nalazi Javni RTV servis Bosne i Hercegovine (BHRT) i pozvao Vijeće ministara BiH da hitno pronađe rješenje i obezbijedi sredstva za stabilizaciju.

“BHRT se nalazi u velikoj finansijskoj i institucionalnoj krizi. RTRS je svjesno kršeći Zakon o Javnom RTV sistemu prisvojila cjelokupan iznos prikupljene RTV takse i time oštetila BHRT za više od 100 miliona KM. To su potvrdili Ustavni sud BiH i Vrhovni sud RS-a”, istakao je Imamović.

Dodao je da je zabrinjavajuće „bježanje od ovog problema pojedinaca koji bi se njime trebali baviti“ i plasiranje teze o odgovornosti Parlamenta BiH kao osnivača.

“Parlament jeste donio Zakon o RTV sistemu, ali to ne znači da Parlamentarna skupština BiH može suditi i vršiti sudsku vlast”, dodao je Imamović.

Prema njegovim riječima, nadležnost za rješavanje problema BHRT-a imaju Vijeće ministara BiH i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, koje su prošle godine već donijeli odluku o dodjeli četiri miliona KM BHRT-u.

“Umjesto samo verbalnog izražavanja brige, problemu se treba posvetiti i riješiti ga. Izlaz postoji, a do njega nas može dovesti samo izvršna vlast”, poručio je Imamović.

Naglasio je da su, nakon usvajanja budžeta za 2025. godinu, Vijeću ministara BiH na raspolaganju sredstva koja nisu utrošena, a riječ je o iznosu više od 100 miliona KM.

“Dovoljan iznos postoji, ako postoji volja da se bavi ovim problemom. Politička mudrost je naći način kako to uraditi i tome treba posvetiti energiju”, naveo je Imamović.

Pozvao je Vijeće ministara BiH i resornog ministra Edina Fortu da, u skladu sa zakonima i drugim propisima, iz iznosa neutrošenih sredstava u 2025. godini obezbijede sredstva za finansijsku stabilizaciju BHRT-a, saopćeno je iz Iz Kluba poslanika SDP-a BiH u Predstavničkom domu PSBiH, prenosi Sektor za odnose s javnošću PSBiH.