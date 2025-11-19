Ozvaničena saradnja između Zemaljskog muzeja BiH i Britanske ambasade Sarajevo

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, vršiteljica dužnosti direktora Zemaljskog muzeja BiH, dr. Ana Marić, i britanski ambasador u BiH, Julian Reilly, ozvaničili su novu projektnu saradnju.

Ova projektna saradnja ima za cilj da poveća održivost ove ključne kulturne institucije kroz unapređenje njene ponude, aktivno uključivanje članova zajednice u projekte i aktivnosti, osnaživanjem partnerstava sa nekim od ključnih institucija kulture u Ujedinjenom Kraljevstvu, te jačanjem i očuvanjem kapaciteta i stručnosti.

Ambasador Reilly naglasio je zadovoljstvo što Ambasada ima priliku sarađivati sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine, jednom od ključnih institucija kulture na nivou države.

“Institucije kulture čuvaju i razvijaju kulturno naslijeđe, omogućavaju građanima pristup umjetnosti i obrazovanju, potiču kreativnost, dijalog i društvenu integraciju, te doprinose očuvanju identiteta i promociji demokratskih vrijednosti.

Velika nam je čast što imamo priliku podržati saradnju između Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i relevantnih institucija u Ujedinjenom Kraljevstvu, poput Kew Gardens i Royal Botanic Garden Edinburgh u Loganu, te doprinijeti jačanju kapaciteta i ponude ovog muzeja.

Nažalost, situacija u BiH je takva da, umjesto da se fokusiraju na modernizaciju, proširenje ponude i privlačenje većeg broja posjetilaca, ove institucije moraju neprestano voditi borbu za opstanak. Takve institucije moraju biti pod zaštitom države, dok međunarodna podrška može značajno pomoći u daljem unapređenju njihove ponude građanima ove zemlje,” istakao je ambasador Reilly.

Vršiteljica dužnosti direktora Zemaljskog muzeja BiH, dr. Ana Marić, rekla je:

“Jedini botanički vrt u Bosni i Hercegovini nalazi se upravo kod nas i nekoliko zadnjih godina smo posvetili njegovoj temeljitoj obnovi. Projekt s Britanskom ambasadom će nam pomoći da odemo i korak dalje, posebno u smislu povezivanja sa sličnim relevantnim institucijama, što će u konačnici doprinijeti jačanju pozicije Muzeja u širem kontekstu.

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine na ovaj način nastavlja višegodišnju suradnju s različitim ambasadama u našoj zemlji, primarno na polju obnove. Međutim, koliko god smo ponosni na aktivnosti koje su sprovedene na taj način, jednako toliko nas rastužuje činjenica da je većina sredstava zapravo došla iz stranih, a ne domaćih izvora.”