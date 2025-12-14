Britanski ministar Doughty: Dejton je postavio temelje mira i stabilnosti u BiH

Povodom 30. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, britanski ministar za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Stephen Doughty poručio je da je ovaj sporazum okončao jedno od najmračnijih poglavlja u evropskoj historiji i postavio ključne temelje za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini.

Na današnji dan, prije tri decenije, u Parizu je zvanično potpisan Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, poznat kao Dejtonski mirovni sporazum, čime je okončan rat u zemlji.

„Prije trideset godina, Dejtonski mirovni sporazum okončao je jedno od najmračnijih poglavlja u istoriji našeg kontinenta i postavio ključne temelje za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Danas odajemo počast svim žrtvama ovog brutalnog sukoba i podsjećamo se da se evropska sigurnost nikada ne smije uzeti zdravo za gotovo“, izjavio je Doughty.

On je naglasio da je Ujedinjeno Kraljevstvo imalo dugogodišnju vodeću ulogu u očuvanju suvereniteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kao i u podršci njenim euroatlantskim integracijama.

„Ujedinjeno Kraljevstvo je dugo imalo vodeću ulogu u očuvanju suvereniteta, nezavisnosti i težnji Bosne i Hercegovine ka bližoj euroatlantskoj integraciji. To uključuje naš kontinuirani rad sa Visokim predstavnikom, EUFOR-om i drugim partnerima na očuvanju Dejtona, uz podršku rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija“, poručio je britanski ministar.

Doughty je podsjetio i na ovogodišnji Berlinski proces, koji je organizovalo Ujedinjeno Kraljevstvo, ističući da su u fokusu razgovora bili mir, pomirenje i ekonomski razvoj.

„Postizanje samoodrživog mira i pomirenja, jačanje ekonomske povezanosti i ispunjenje težnji građana Bosne i Hercegovine za mirnom i prosperitetnom budućnošću bili su u središtu rasprava na ovogodišnjem Berlinskom procesu“, naveo je.

Na kraju je poručio da će Ujedinjeno Kraljevstvo nastaviti saradnju s liderima u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana.

„Odlučno smo posvećeni saradnji sa liderima Bosne i Hercegovine i šireg regiona kako bismo podržali napore ka stabilnijoj i prosperitetnijoj budućnosti za sve građane. U duhu Dejtona, nastavljamo da podstičemo konsenzus i kompromis, provedbu reformi i napredak sa fokusom na ono što ujedinjuje, a ne razdvaja“, zaključio je Doughty.