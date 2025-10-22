Ujedinjeno Kraljevstvo uvodi sankcije balkanskim kriminalnim grupama zbog trgovine ljudima

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva uvela je nove sankcije protiv kriminalnih grupa i finansijskih mreža koje podržavaju trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata preko zapadnobalkanske rute, objavljeno je danas iz Ministarstva vanjskih poslova UK.

Ove mjere, dio globalnog režima sankcija za neregularne migracije, usmjerene su na balkanske bande koje prodaju lažne pasoše i međunarodne mreže koje finansiraju nabavku motora i opreme za male čamce, kojima se migranti prevoze ka britanskoj obali.

Ključne mete: mreža Krasniqi i Nusret Seferović

Na udaru britanskih sankcija našla se kosovska mreža Krasniqi, odgovorna za izradu i distribuciju lažnih pasoša, ličnih karti i vozačkih dozvola za više od 50 zemalja. Sankcionisani su Burim, Arif, Flamur i Valon Krasniqi, te više saradnika koji su učestvovali u proizvodnji i distribuciji falsifikovanih dokumenata.

Također, sankcije su uvedene Nusretu Seferoviću, vođi hrvatske kriminalne grupe koja je omogućavala lažne hrvatske pasoše balkanskim bandama, uključujući već poznate organizacije Škaljari i Kavač.

Uz njih, sankcionisana je i kompanija ALPA Trading FZCO sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koja je, prema navodima britanskih vlasti, prala novac za krijumčarske mreže i nabavljala opremu za male čamce.

Sankcije kao signal odlučnosti

Ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper izjavila je da je Zapadni Balkan postao jedna od glavnih tranzitnih ruta za nemilosrdne bande koje krijumčare ljude i trguju ljudskom patnjom.

„Naš režim sankcija ključni je alat u progonu bandi koje djeluju van naših granica. U saradnji sa partnerima u regionu, preduzimamo odlučne mjere da zaštitimo granice i ojačamo sigurnost kod kuće“, poručila je Cooper.

Premijer Keir Starmer, koji danas u Londonu predvodi Samit o Zapadnom Balkanu, istakao je da su zajedničke akcije već dale rezultate.

„Kriminalna ruta kroz Zapadni Balkan koja dovodi ilegalne migrante u UK mora biti zatvorena. Naši napori već su prepolovili broj neregularnih prelazaka i smanjili dolaske Albanaca malim čamcima za 95%“, izjavio je Starmer.

Politički i bezbjednosni kontekst

Objava sankcija poklapa se sa održavanjem Samita o Zapadnom Balkanu u Londonu, koji okuplja evropske lidere i fokusira se na regionalnu saradnju, sigurnost i borbu protiv organizovanog kriminala.

Nove mjere predstavljaju drugi paket sankcija u okviru Globalnog režima sankcija za neregularne migracije, koji je pokrenut u julu 2025. godine. Prvim paketom tada je sankcionisano 25 pojedinaca i organizacija povezanih s krijumčarenjem ljudi širom Balkana, Evrope, Azije i Sjeverne Afrike.

Britanske vlasti ističu da će ove sankcije dodatno ograničiti mogućnosti kriminalnih grupa da djeluju, jer uključuju zamrzavanje imovine, zabranu putovanja i diskvalifikaciju iz upravljačkih struktura kompanija u UK.

Investicija u borbu protiv krijumčarenja

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva ranije ovog mjeseca najavila je investiciju od 10 miliona funti za borbu protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu. Sredstva će biti usmjerena na jačanje obuke policije i inspekcijskih organa na Kosovu, poboljšanje granične sigurnosti i programe podrške žrtvama trgovine ljudima u Srbiji.