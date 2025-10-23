Nikšić poziva na odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala: Pridružite se i podržite promjene

Premijer Nikšić danas je jasno i glasno poručio da se država neće povući pred pritiscima organizovanog kriminala, ističući da je ovo borba za opstanak institucija i povjerenje građana. U obraćanju koje je izazvalo snažnu pažnju javnosti, premijer je optužio paralelne strukture moći da su godinama koristile institucije u vlastitu korist, i pozvao sve nadležne organe da rade po zakonu.

On je upozorio da je situacija ozbiljna, da su posljedice dugogodišnjeg urušavanja institucija vidljive u svakodnevnom životu građana, i naglasio odgovornost političkih lidera za vraćanje povjerenja. Premijer Nikšić rekao je da su prethodne prakse privatizacije tužilaštava i sigurnosnih agencija stvorile atmosferu nekažnjivosti, te da promjene koje sada nastupaju nikome ne idu u prilog ko se pokušava sakriti iza političke moći.

U obraćanju je podsjetio na decenijsko čekanje uspostave specijalizovanih tijela za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, navodeći da je formiranje takvih odjela rezultat dugotrajne potrebe građana za pravdom. Premijer Nikšić je rekao da je upravo ova institucijska osnova ono što uznemirava one koji su navikli da rade izvan okvira zakona, te da je zbog toga prisutan pokušaj diskreditacije i stvaranja afere od javne izjave.

Naglasio je da borba protiv korupcije nije samo pitanje pravde i sigurnosti, nego pitanje opstanka države i budućnosti mladih generacija. Premijer Nikšić pozvao je policiju, tužilaštvo i sudstvo da nastave raditi nezavisno i profesionalno, obećavši punu podršku Vlade u okviru zakona. Poručio je da prijetnje i kampanje zastrašivanja neće osujetiti reforme, te da će odgovornost biti tražena bez obzira na položaj i utjecaj.

Govoreći o naslijeđu koje ostavlja dugogodišnje zloupotrebljavanje javnih institucija, premijer je naveo primjere privatizacije javnih servisa u političke ciljeve, te apelovao na građane da podrže proces odgovornosti i transparentnosti. Premijer Nikšić pozvao je civilno društvo, medije i sve građane da prate rad novih tijela i da učestvuju u procesu reformi, jer kako je rekao, promjena traži aktivno učešće svih.

U kontekstu aktuelnih događaja premijer je poručio da neće koristiti imena u svojoj izjavi, te da su pokušaji da se iz jedne izjave stvori skandal u službi odbrane onih kojima je stalo da ostanu iznad zakona. Premijer Nikšić ponovio je da je cilj vraćanje jednakosti pred zakonom, i da Vlada neće odustati od programskih ciljeva usmjerenih na jačanje institucija i pravne države.

Poziv za akciju iz naslova upućen je svima koji žele promjenu, tražeći podršku građana u obliku praćenja javnih procesa, prijavljivanja nezakonitih radnji i aktivnog zahtijevanja odgovornosti od izabranih predstavnika. Premijer Nikšić poručio je da su vrata institucija otvorena za saradnju, da niko ne smije biti zaštićen od istrage, i da je zajednički cilj vraćanje povjerenja u državu.