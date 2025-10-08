Šef britanske Komande za sigurnost granica u posjeti BiH

Kontinuirana saradnja između agencija za provođenje zakona Ujedinjenog Kraljevstva i Bosne i Hercegovine

Martin Hewitt iz britanske Komande za sigurnost granica boravi u Bosni i Hercegovini 8. i 9. oktobra kako bi predsjedavao Forumom šefova graničnih policija Zapadnog Balkana, koji se održava u okviru Berlinskog procesa.

U 2025. godini, Ujedinjeno Kraljevstvo s ponosom je domaćin Berlinskog procesa – važnog međunarodnog foruma koji okuplja vlade zemalja Zapadnog Balkana i evropske partnere s ciljem jačanja regionalne saradnje, podrške ekonomskom razvoju i ubrzanja napretka ka evropskim integracijama.

Forum šefova graničnih policija održat će se 9. oktobra u Sarajevu, okupljajući visoke zvaničnike graničnih policijskih agencija iz šest zemalja Zapadnog Balkana, kao i predstavnike Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Frontex-a i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Tokom posjete, gospodin Hewitt održao je bilateralne sastanke s ključnim sigurnosnim institucijama u Bosni i Hercegovini, uključujući Ministarstvo sigurnosti, Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), Graničnu policiju, Službu za poslove sa strancima, državnog tužioca za organizovani kriminal u vezi s migracijama, Federalnu upravu policije, kao i s međunarodnim partnerima.

Na sastancima je naglašena kontinuirana saradnja između agencija za provođenje zakona Ujedinjenog Kraljevstva i Bosne i Hercegovine, posebno kroz specijalističke obuke, obezbjeđivanje opreme, jačanje kapaciteta i razmjenu obavještajnih podataka u okviru bilateralnih napora za borbu protiv organizovanog kriminala u vezi s migracijama. Ove inicijative imaju za cilj razbijanje kriminalnih mreža i unapređenje prekogranične koordinacije.

Dosadašnje sankcije Ujedinjenog Kraljevstva uključuju osobe povezane s krijumčarenjem ljudi, kao i mjere protiv terorista, cyber kriminalaca i korumpiranih pojedinaca. Među sankcionisanim su i osobe sa Zapadnog Balkana koje su bile uključene u organizovani kriminal u vezi s migracijama i iskorištavanje ranjivih osoba – ključni faktori ilegalnih migracija ka Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kako bi se efikasno razbile ove kriminalne mreže i zaštitili životi, Ujedinjeno Kraljevstvo poziva na veću saradnju: bliže partnerstvo, unapređenu razmjenu informacija i koordinisane napore za razbijanje poslovnih modela krijumčara ljudi.