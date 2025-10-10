Sigurnost i borba protiv ilegalnih migracija, podsticanje rasta i trgovine važne su tačke o kojim će se govoriti na predstojećoj konferenciji ministara vanjskih poslova iz zemalja Zapadnog Balkana sa EU partnerima i ministricom vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva u okviru Berlinskog procesa.

Ministrica vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva i Sjeverne Irske, Yvette Cooper domaćin je sastanka ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana u dvorcu Hillsborough, gdje će se razgovarati o tome kako Ujedinjeno Kraljevstvo može podržati regiju u kojoj nestabilnost može direktno uticati na prioritete Vlade u zaštiti nacionalne sigurnosti i granica UK.

Na samitu će se raspravljati o važnosti izgradnje otpornosti na Zapadnom Balkanu kako bi se suprotstavilo stalnim ruskim hibridnim prijetnjama usmjerenim na destabilizaciju regije i poticanje etničkih tenzija. Ministrica će predstaviti novi projekat vrijedan 4 miliona funti za jačanje cyber odbrane u regiji, te podijeliti ekspertizu u borbi protiv dezinformacija i drugih zlonamjernih aktivnosti neprijateljskih aktera.

Sigurnost i borba protiv ilegalnih migracija donosi ulaganje od 10 miliona funti

Prije sastanka, ministrica će najaviti ulaganje od 10 miliona funti u inovativne programe za borbu protiv krijumčarenja ljudi na Zapadnom Balkanu i drugim ključnim regijama gdje je međunarodna saradnja ključna za suzbijanje ilegalnih migracija.

Ova sredstva će podržati nove projekte na Zapadnom Balkanu, uključujući obuku policijskih snaga na Kosovu, kao i jačanje granične sigurnosti i pomoć potencijalnim žrtvama trgovine ljudima u Srbiji.

Samit će se također fokusirati na stalnu prijetnju od mreža organizovanog kriminala povezanih s migracijama, koje su bazirane na Zapadnom Balkanu ili koriste regiju kao tranzitnu rutu za krijumčarenje ljudi i opreme u ostatak Evrope, jer prema podacima, skoro 22.000 ljudi prošle godine prošlo je kroz Zapadni Balkan prema Evropi.

“U interesu je svih nas da zaštitimo sigurnost i stabilnost na Zapadnom Balkanu, i moramo biti svjesni svih prijetnji s kojima se naši partneri u regiji suočavaju od ruskih pokušaja da ponovo rasplamsaju etničke tenzije, do odvratnih bandi krijumčara ljudi koji trguju ljudskim životima. Međunarodna saradnja je ključna za podsticanje ekonomskog rasta, zaštitu naše nacionalne sigurnosti i osiguranje naših granica. Partnerstva koja gradimo u inostranstvu čine nas jačima kod kuće.” poručuje ministrica Cooper.

“Posebno, podrška koju pružamo našim partnerima na Zapadnom Balkanu u borbi protiv krijumčarenja ljudi imaće direktan uticaj na lance snabdijevanja i profite mreža organizovanog kriminala, te će smanjiti prijetnju koju predstavljaju za UK.”, istakla je Yvette Cooper, ministrica vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva i Sjeverne Irske, prije samita na kojem, u ulozi domaćina, okuplja evropske partnere kako bi se fokusirali na očuvanje sigurnosti i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, podsticanje rasta i trgovine, te jačanje saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala povezanog s migracijama.

Od kada je preuzela trenutnu funkciju prije mjesec dana, ministrica je jasno stavila do znanja da borbu protiv ilegalnih migracija vidi kao „imperativ“ vanjske politike, nadovezujući se na nove sporazume postignute s Irakom, Francuskom i Njemačkom.

Kao rezultat toga, ministarstvo povećava broj zaposlenih koji rade na pitanjima migracija, uključujući identifikaciju novih lica na koje treba primijeniti britanski jedinstveni režim sankcija usmjeren protiv krijumčara ljudi i njihovih pomagača, te nastavak pregovora s drugim zemljama o povratku osoba koje nemaju pravo boravka u UK.

Berlinski proces 2025

Sastanak se održava u dvorcu Hillsborough, mjestu potpisivanja Sporazuma na Veliki petak, a UK će ovaj samit iskoristiti, da podijeli svoja iskustva iz mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj, dok zemlje Zapadnog Balkana nastoje svoju istoriju sukoba i podjela pretvoriti u uspješan model pomirenja i napretka.

Sastank ministara vanjskih poslova ujedno predstavlja i pripremu za samit koji će britanski premijer održati s liderima Zapadnog Balkana u Londonu 22. oktobra, s ciljem dodatne podrške regiji u oblasti sigurnosti, rasta i migracija.

Podsjećamo, sastanak je dio Berlinskog procesa, međunarodne platforme koja okuplja vlade zemalja Zapadnog Balkana i evropske partnere. Cilj je povećanje regionalne saradnje, podrška ekonomskom razvoju i ubrzanje evropskih integracija Zapadnog Balkana. Učesnici samita ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana: predstavnici zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija), te evropski partneri (Austrija, Bugarska, Hrvatska, EU, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Poljska i Slovenija). Više informacija o Berlinskom procesu možete pronaći ovdje: https://www.berlinprocess.de/

Sigurnost i borba protiv ilegalnih migracija kao dio političke agende UK

Režim sankcija za globalne neregularne migracije i trgovinu ljudima ima za cilj odvraćanje od krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima i instrumentalizirane migracije u svrhu destabilizacije. Iznos od 10 miliona funti odnosi se na budžet za fiskalnu godinu 2025/26 za projekte fokusirane na migracije u okviru Integrisanog fonda za sigurnost (ISF), koji je vladin fond usmjeren na rješavanje najprioritetnijih prijetnji nacionalnoj sigurnosti UK.

U prvoj godini nakon općih izbora, više od 35.000 osoba bez pravnog osnova za boravak u UK je vraćeno, što je povećanje od 13% u odnosu na isti period prethodne godine. Ugovor UK i Francuske, potpisan u augustu 2025., po prvi put omogućava UK da zadrži i deportuje osobe koje ilegalno uđu čamcima, onemogućavajući im pristup britanskom sistemu azila.

Historijski dvorac Hillsborough domaćin međunarodnog sastanka na visokom nivou posvećenog Zapadnom Balkanu