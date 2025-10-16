Berlinski proces: Sastanak članova parlamenata zemalja Zapadnog Balkana

Danas je britanski Parlament bio domaćin Parlamentarnog sastanka u sklopu Berlinskog procesa koji je okupio članove parlamenata zemalja Zapadnog Balkana, Ujedinjenog Kraljevstva i njemačkog Bundestaga radi razgovora o tome kako parlamenti mogu podržati prioritete Berlinskog procesa u vidu podrške regionalnoj saradnji i prosperitetu. Prisutnima se na skupu obratio britanski ministar za Evropu Stephen Doughty. Sastanku su prisustvovali delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Marina Pendeš i Želimir Nešković.

Događaj, koji su organizovali Westminster fondacija za demokratiju (WFD) i Britanska grupa Interparlamentarne unije (BGIPU), bio je posvećen trima tematskim oblastima od značaja za budućnost odnosa regiona s UK i Evropom: sigurnost, migracije i ekonomski rast.

Učesnici su razgovarali o ulozi parlamenata u nadzoru nad provođenjem obaveza koje su vlade zemalja Zapadnog Balkana preuzele u okviru Berlinskog procesa, kao i o načinima na koje se te obaveze mogu ostvariti kroz aktivno uključivanje predstavnika građana i jačanje međusobne saradnje u regionu.

Želimir Nešković, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naglasio je potrebu za koordiniranim pristupom i jačanjem regionalne saradnje, uz uvažavanje specifičnosti svake zemlje Zapadnog Balkana, kao i važnost očuvanja stabilnosti, sigurnosti i poštivanja ljudskih prava. „Migracije su pitanje koje prevazilazi granice i pojedinačne kapacitete naših zemalja. One sa sobom donose niz izazova — od humanitarnih i sigurnosnih do socio-ekonomskih,“ rekao je Nešković.

Marina Pendeš, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, rekla je: “Veliko mi je zadovoljstvo imati priliku da sa mojim kolegama podijelim mišljenja i stavove, da zajedno pronađemo neka rješenja te, na kraju, da poduzmemo konkretne korake kako bismo ostvarili napredak u Bosni i Hercegovini, za sve naše konstitutivne narode u BiH.”