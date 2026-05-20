Karen Pierce: OHR i dalje ključan za stabilnost BiH, očekuje se imenovanje nasljednika Schmidta

Specijalna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pierce oglasila se povodom odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt da okonča svoj mandat, poručivši da Ured visokog predstavnika (OHR) ostaje ključan za očuvanje mira i stabilnosti u zemlji.

Pierce je zahvalila Schmidtu na, kako je navela, „neumornom radu na podršci miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini“.

Ona je istakla da uloga visokog predstavnika, sa punim ovlaštenjima predviđenim Dejtonskim mirovnim sporazumom, i dalje ima presudnu važnost za sigurnu Bosnu i Hercegovinu u kojoj svi građani imaju jednaka prava i pristup uslugama.

„Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje posvećeno ovom važnom radu i sarađivat će s partnerima u Vijeću za implementaciju mira na imenovanju odgovarajućeg nasljednika. Očekujemo da svi politički lideri sarađuju s visokim predstavnikom, kako to zahtijeva Dejtonski sporazum“, poručila je Pierce.

Britanska izaslanica naglasila je da će London nastaviti podržavati aktivnosti međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini u okviru očuvanja mira i implementacije civilnog dijela Dejtonskog sporazuma.