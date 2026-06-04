PIC u Sarajevu nastavlja razgovore o novom visokom predstavniku u BiH

Zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC), koje se održava u Sarajevu, nastavlja se danas, a u fokusu razgovora je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Novi visoki predstavnik trebao bi naslijediti Christiana Schmidta, koji je u maju podnio ostavku na ovu funkciju.

Predstavnici zemalja članica Upravnog odbora PIC-a u zgradi Parlamentarne skupštine BiH razmatraju više imena za ovu poziciju. Prema informacijama pojedinih medija, podršku Sjedinjenih Američkih Država ima italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok se kao kandidat kojeg podržavaju Francuska, Njemačka i Velika Britanija spominje francuski diplomata Rene Trokaz.

Za izbor novog visokog predstavnika potrebna je saglasnost zemalja članica Upravnog odbora PIC-a. Ukoliko ona ne bude postignuta, konsultacije se mogu nastaviti dok ne bude usaglašeno ime kandidata koji će preuzeti ovu funkciju.

Dvodnevna sjednica PIC-a održava se u trenutku kada se ponovo otvaraju pitanja buduće uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali i korištenja bonskih ovlasti, koje su obilježile mandat odlazećeg visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Upravni odbor PIC-a čine Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Evropska komisija i Organizacija islamske saradnje, koju predstavlja Turska.

Ruska Federacija formalno je članica Upravnog odbora PIC-a, ali je u julu 2021. godine obavijestila OHR da više neće učestvovati na sastancima kojima predsjedava visoki predstavnik, dok je u februaru 2022. najavila i obustavu finansiranja OHR-a.