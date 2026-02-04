Specijalna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan, dama Karen Pierce, boravila je u BiH

Adin Jusufović
Karen Pierce
Specijalna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan, dama Karen Pierce, boravila je u posjeti Bosni i Hercegovini od 2. do 4. februara 2026. godine.

Tokom posjete, sastala se s domaćim i međunarodnim zvaničnicima, ponovivši nepokolebljivu podršku Ujedinjenog Kraljevstva stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Posjetu je započela u Sarajevu, gdje je održala sastanke s predsjedavajućim i članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i s predsjedavajućom Vijeća ministara. Razgovori su bili fokusirani na političke i ekonomske reforme, sigurnosnu situaciju te napredak zemlje ka euroatlantskim integracijama.

Specijalna izaslanica se također sastala s visokim predstavnikom Christianom Schmidtom.

Potom je otputovala u Banju Luku, gdje se sastala s predsjednikom Vlade Republike Srpske, predsjednikom Srpske demokratske stranke (SDS) te liderima Pokreta Sigurna Srpska. Razgovori su bili usmjereni na saradnju u cilju podrške stabilnosti i prosperitetu ljudi širom Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine. Posebno je naglasila značaj vladavine prava kao sredstva za pokretanje ekonomskog razvoja.

„Nakon prethodnih posjeta Sarajevu i Mostaru, zadovoljstvo mi je posjetiti Banju Luku i razgovarati s ključnim političkim liderima. Ujedinjeno Kraljevstvo želi vidjeti oba entiteta u Bosni i Hercegovini kako napreduju, a to se najbolje postiže opredijeljenošću za stabilnost i vladavinu prava, kao i iskorištavanjem mogućnosti koje nudi euroatlantska integracija.

Pristupanje Evropskoj uniji predstavlja značajnu priliku za provođenje ključnih reformi u okviru strukturiranog procesa koji može otključati puni potencijal ove zemlje.

Čvrsto vjerujem da je otpornija i prosperitetnija Bosna i Hercegovina u interesu svih njenih građana te da će donijeti značajne koristi i Republici Srpskoj i Federaciji BiH,“ izjavila je dama Karen Pierce.

Svoja zapažanja s posjete podijelit će s ministrom vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, s ciljem daljeg jačanja saradnje usmjerene na podršku institucijama, unapređenje demokratije i osiguranje dugoročne stabilnosti širom Bosne i Hercegovine.

