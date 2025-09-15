U Sarajevu obilježena godišnjica smrti Miss Irby

Klub žena “Miss Irby” SPKD “Prosvjeta”, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i Britanska ambasada Sarajevo danas su zajedno obilježili godišnjicu smrti Adeline Pauline Irby, poznatije kao Miss Irby.

Nakon što su položili cvijeće na grob Miss Irby na groblju Sveti Arhangeli Georgije i Gavrilo u Sarajevu, delegacija je posjetila i grob Hadži Stake Skenderove, a potom je u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine prikazana izložba bosanskohercegovačkih novinskih tekstova posvećenih smrti Miss Irby te njenom doprinosu razvoju školstva u Bosni i Hercegovini. Izložena je i građa iz Specijalnih zbirki, tj. portret Miss Irby, rad nepoznatog autora, arhivska građa (pismo) i putopis iz 1868.

Miss Irby je bila britanska dobročiniteljka i putopisac koja je putovala Balkanom, prikupljala pomoć za ratovima zahvaćena područja te osnovala školu za djevojčice u Sarajevu. Zajedno sa hadži Stakom Skenderovom u mnogome je doprinijela da djeca, a posebno djevojčice u Sarajevu dobiju adekvatno obrazovanje, bez obzira na vjeru i nacionalnost. Posebno se zalagala za djecu bez roditeljskog staranja, kako bi imali bolje prilike za odrastanje.

Britanski ambasador Julian Reilly ovom prilikom je rekao: “Velika mi je čast pridružiti se danas Klubu žena “Miss Irby” SPKD “Prosvjeta” i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine u obilježavanju naslijeđa Miss Irby i Hadži Stake Skenderove — dvije izuzetne žene koje su bile daleko ispred svog vremena. Njihova posvećenost obrazovanju djevojčica i pomaganju izbjeglicama u Sarajevu i dalje nas sve inspiriše. Kao sunarodnik Miss Irby, ponosan sam njen doprinos u opisimenjavanju djevojčica u BiH.

Bila je istinska ambasadorica Ujedinjenog Kraljevstva, oličenje saosjećanja, hrabrosti i duboke predanosti jednakosti. Iskreno smo zahvalni Prosvjeti na njihovoj posvećenosti da očuva naslijeđe Miss Irby. Zahvaljujući vrijednim istorijskim dokumentima koje brižljivo čuva i održava Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, danas smo saznali više o njenom radu i ugledu koji je imala među svim zajednicama Bosne i Hercegovine i regije tokom 19. i početkom 20. vijeka.”

V.d. direktorica Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, mr. Adisa Žero, naglasila je da se u fondovima Biblioteke nalazi građa važna za sve narode iz BiH te da su ovakvi događaji način da se spaseno blago predstavi javnosti. Ovom prilikom uručila je SPKD “Prosvjeta” primjerak rijetke knjige “Znameniti Srbi XIX veka” koji će od danas biti dostupan i u biblioteci SPKD “Prosvjeta” u Sarajevu.

U ime SPKD “Prosvjeta”, predsjednik Upravnog odbora Dejan Garić zahvalio se Britanskoj ambasadi na podršci u obilježavanju godišnjice smrti Miss Irby te izrazio nadu da će se ova saradnja nastaviti i u budućnosti. Takođe se zahvalio Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BIH na dragocjenom poklonu.