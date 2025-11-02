Užas u Velikoj Britaniji: Devet osoba teško ranjeno u napadu nožem u vozu

Nakon napada nožem u vozu koji je u subotu putovao kroz engleski okrug Cambridge, deset osoba je završilo u bolnici, a devet ih je zadobilo povrede opasne po život, prenosi BBC.

Britanska policija je prvi poziv o napadu u vozu na liniji Doncaster–King’s Cross primila u 19:39 po lokalnom vremenu, nakon čega su policijske ekipe odmah izašle na teren i uhapsile dvojicu muškaraca, navodi britanski medij.

„U bolnici se nalazi deset osoba, od kojih devet ima teške povrede opasne po život“, saopćila je policija, dodajući da trenutno nema smrtno stradalih.

Prema navodima BBC-a, na teren su upućene i protuterorističke jedinice, kako bi se isključila mogućnost da je riječ o terorističkom aktu. Istraga je u toku.