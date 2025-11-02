Užas u Velikoj Britaniji: Devet osoba teško ranjeno u napadu nožem u vozu

RTV SLON
Foto:Ilustracija

Nakon napada nožem u vozu koji je u subotu putovao kroz engleski okrug Cambridge, deset osoba je završilo u bolnici, a devet ih je zadobilo povrede opasne po život, prenosi BBC.

Britanska policija je prvi poziv o napadu u vozu na liniji Doncaster–King’s Cross primila u 19:39 po lokalnom vremenu, nakon čega su policijske ekipe odmah izašle na teren i uhapsile dvojicu muškaraca, navodi britanski medij.

„U bolnici se nalazi deset osoba, od kojih devet ima teške povrede opasne po život“, saopćila je policija, dodajući da trenutno nema smrtno stradalih.

Prema navodima BBC-a, na teren su upućene i protuterorističke jedinice, kako bi se isključila mogućnost da je riječ o terorističkom aktu. Istraga je u toku.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Voz udario automobil u Tinji, vozilo potpuno uništeno

Vijesti

U dvorištu osnovne škole u Tuzli fizički napadnuta zaposlenica

Magazin

U vagonu gdje se vraćamo sebi – Toskana, Firenca i Siena...

Vijesti

Veliki diplomatski zaokret: Palestina dobila priznanje tri zapadne sile

Vijesti

Starmer ispunio obećanje: Velika Britanija danas priznaje Palestinu

Vijesti

Dan koji je šokirao svijet: 24 godine od napada na tornjeve...

Istaknuto

Danas protestna šetnja u Tuzli zbog slučaja iskorištavanja maloljetnica

Istaknuto

FK Sloboda danas protiv NK Jedinstvo

Istaknuto

Halilagić: Razočaravajuće je da pojedinci iz sistema mogu biti izvršitelji gnusnih (ne)djela

Istaknuto

Vikend uz pojačan promet i duža zadržavanja na graničnim prelazima

Istaknuto

Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]