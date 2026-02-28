Bliski istok u plamenu, gori luksuzni hotel u Dubaiju

Četiri osobe su povrijeđene u incidentu koji se dogodio u zgradi na području Palm Jumeiraha u Dubaiju, nakon požara za koji se vjeruje da je izazvan padom krhotina tokom iranskog raketnog napada, saopćile su lokalne vlasti.

Ured za medije Dubaija naveo je da su hitne službe odmah upućene na mjesto događaja i da je lokacija osigurana.

Video na kojem je prikazan napad objavljen je na društvenim mrežama.

„Hitne službe su odmah reagovale i područje je osigurano. Civilna zaštita Dubaija potvrdila je da je požar koji je izbio stavljen pod kontrolu“, navodi se u saopćenju.

Prema istim informacijama, četiri osobe su zadobile povrede i prevezene su u zdravstvene ustanove radi liječenja.

„Vlasti nastavljaju poduzimati sve potrebne mjere kako bi zaštitile javnost“, dodaje se u saopćenju.

Požar je izbio u blizini ulaza u luksuzni hotel Fairmont The Palm, nakon što su, prema dostupnim podacima, krhotine pale s neba tokom iranskog raketnog napada na Ujedinjene Arapske Emirate.

Fotografije i videosnimci objavljeni na društvenim mrežama, koje je verifikovao Sky News, prikazuju veliki plamen i gust dim ispred objekta.

Hotel Fairmont The Palm važi za jedan od luksuznijih objekata na Palm Jumeirahu, sa restoranima, spa-centrom i bazenima s pogledom na grad.

Vlasti Dubaija su ranije potvrdile da su hitne službe intervenisale nakon „incidenta“ u zgradi na Palm Jumeirahu, bez navođenja uzroka, a sada je potvrđeno da ima i povrijeđenih osoba.

