Požar u luksuznom hotelu u Dubaiju nakon napada dronom

RTV SLON
Požar u poznatom hotelu u Dubaiju nakon napada dronom/ Foto: Društvena mreža X

Luksuzni hotel Burdž al-Arab u Dubaiju zahvatio je požar nakon što su, prema navodima vlasti, krhotine presretnutog drona pogodile njegovu fasadu. Bespilotna letjelica, za koju se sumnja da je došla iz Irana, presretnuta je, ali su njeni ostaci izazvali vatru na nekoliko spratova jednog od najprepoznatljivijih objekata u gradu.

Požar je izbio kasno u subotu, a vladin ured za medije saopćio je: „Vlasti potvrđuju da je (vojska) presrela dron, a krhotine su prouzrokovale manji požar na fasadi Burdž al-Araba.“

Timovi civilne zaštite brzo su reagovali i stavili vatru pod kontrolu, a prema zvaničnim informacijama nije bilo povrijeđenih. Ured je potvrdio da tokom intervencije niko nije zadobio povrede.

Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju plamen koji tokom noći zahvata nekoliko spratova s vanjske strane hotela.

Burdž al-Arab, neboder viši od 300 metara, izgrađen je na vještačkom ostrvu i prepoznatljiv je po obliku jedra, te se smatra jednom od najvećih znamenitosti Dubaija.

Cijena noćenja u standardnoj sobi iznosi oko 800 eura, dok boravak u apartmanu može koštati i do 2.000 eura.

Snimak s društvene mreže X možete pogledati OVDJE.

pročitajte i ovo

Vijesti

Trump zaprijetio Iranu: “Ako napadnu, udarit ćemo ih silom koju nikad...

Vijesti

Bliski istok u plamenu, gori luksuzni hotel u Dubaiju

Vijesti

Zatvoren najprometniji aerodrom na svijetu, obustavljeni svi letovi

Vijesti

Iran: Broj poginulih u izraelskom napadu na školu za djevojčice porastao...

Vijesti

Oglasio se Netanyahu: Došlo je vrijeme za slobodan Iran

Vijesti

Iran lansirao rakete prema Izraelu, oglasile se sirene širom zemlje

Vijesti

Trump zaprijetio Iranu: “Ako napadnu, udarit ćemo ih silom koju nikad niko prije nije vidio”

Istaknuto

Otvorena aplikacija ePorodilja: Jednokratna pomoć od 1.000 KM za djecu rođenu u 2026. godini

Istaknuto

Oprez na cestama: Radovi, zabrane i moguća duža čekanja na granicama

Istaknuto

Iranski državni mediji potvrdili: Vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei je ubijen

BiH

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine: Simbol suvereniteta i historijske odluke

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]