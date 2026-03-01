Požar u luksuznom hotelu u Dubaiju nakon napada dronom

Luksuzni hotel Burdž al-Arab u Dubaiju zahvatio je požar nakon što su, prema navodima vlasti, krhotine presretnutog drona pogodile njegovu fasadu. Bespilotna letjelica, za koju se sumnja da je došla iz Irana, presretnuta je, ali su njeni ostaci izazvali vatru na nekoliko spratova jednog od najprepoznatljivijih objekata u gradu.

Požar je izbio kasno u subotu, a vladin ured za medije saopćio je: „Vlasti potvrđuju da je (vojska) presrela dron, a krhotine su prouzrokovale manji požar na fasadi Burdž al-Araba.“

Timovi civilne zaštite brzo su reagovali i stavili vatru pod kontrolu, a prema zvaničnim informacijama nije bilo povrijeđenih. Ured je potvrdio da tokom intervencije niko nije zadobio povrede.

Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju plamen koji tokom noći zahvata nekoliko spratova s vanjske strane hotela.

Burdž al-Arab, neboder viši od 300 metara, izgrađen je na vještačkom ostrvu i prepoznatljiv je po obliku jedra, te se smatra jednom od najvećih znamenitosti Dubaija.

Cijena noćenja u standardnoj sobi iznosi oko 800 eura, dok boravak u apartmanu može koštati i do 2.000 eura.

Snimak s društvene mreže X možete pogledati OVDJE.