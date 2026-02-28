Iran: Broj poginulih u izraelskom napadu na školu za djevojčice porastao na 40

Foto: Screenshot/ Društvene mreže

Broj poginulih u izraelskom napadu na osnovnu školu za djevojčice u gradu Minab, u južnoj iranskoj provinciji Hormozgan, porastao je na 40, prenosi iranska državna novinska agencija IRNA.

Prema navodima agencije, škola je pogođena tokom američko-izraelskih zračnih napada na iranske ciljeve, u okviru šire vojne operacije koja je dovela do nagle eskalacije sukoba.

Izraelska vojska saopćila je da je tokom zračnih udara na zapadne dijelove Irana pogodila „stotine iranskih vojnih ciljeva“, uključujući lansere raketa. Navodi se da izraelsko ratno zrakoplovstvo istovremeno djeluje na presretanju iranskih napada odmazde.

Američki zvaničnik izjavio je za Al Jazeeru da će Sjedinjene Američke Države nastaviti s „opsežnim“ napadima na Iran iz zraka i s mora, ističući da je cilj operacija razgradnja iranskog sigurnosnog aparata.

Prema njegovim riječima, napadi su za sada usmjereni isključivo na ciljeve unutar Irana, ali uključuju direktno učešće američkog ratnog zrakoplovstva, koje djeluje u koordinaciji s izraelskim snagama.

Ova dešavanja dio su najšire američko-izraelske vojne operacije protiv Irana u posljednjim godinama. Istovremeno, Teheran pokreće raketne napade na izraelske i američke ciljeve širom regije, čime se dodatno povećava rizik šireg regionalnog sukoba.

