Napadi u Bagdadu: Raketa pogodila heliodrom Ambasade SAD-a

U glavnom gradu Iraka, Bagdadu, tokom noći i ranih jutarnjih sati 14. marta zabilježeno je više napada u kojima je, prema sigurnosnim izvorima, najmanje jedna osoba poginula, dok je nekoliko osoba povrijeđeno.

Zračni udar pogodio je kuću u bagdadskoj četvrti Karrada u ranim jutarnjim satima u subotu. Prema riječima jednog sigurnosnog zvaničnika i izvora povezanog s oružanim grupama koje podržava Iran, u napadu je poginula najmanje jedna osoba, dok su dvije osobe ranjene.

Iračka vojska osudila je ovaj napad, navodeći da predstavlja „drastično kršenje svih humanitarnih vrijednosti i nepoštivanje međunarodnih konvencija“.

Nedugo nakon toga, raketa je pogodila kompleks Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu. Prema navodima dvojice iračkih sigurnosnih zvaničnika, projektil je pogodio helidrom koji se nalazi na krovu zgrade.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju dim koji se uzdiže iznad velikog kompleksa ambasade. Prema istim izvorima, u napadu je oštećen i C-RAM sistem koji služi za odbranu od raketa i dronova.

Raketa je pala unutar kompleksa ambasade nakon što je prošla kroz Zelenu zonu, snažno utvrđeni dio centra Bagdada u kojem se nalaze institucije iračke vlade i brojne strane diplomatske misije.

Napadi dolaze u trenutku pojačanih napetosti u zemlji, dok milicije koje podržava Iran intenziviraju napade na američke interese u Iraku. Dan prije napada američka ambasada ponovo je izdala sigurnosno upozorenje četvrtog nivoa za Irak, upozoravajući da Iran i njemu bliske grupe mogu nastaviti ciljati američke građane, interese i infrastrukturu.

U međuvremenu, Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da se američki avion za dopunu goriva srušio iznad zapadnog Iraka u četvrtak, pri čemu je poginulo svih šest članova posade.

Sigurnosni izvori navode da se situacija u Iraku dodatno komplikuje zbog sve češćih napada na diplomatske i vojne ciljeve.