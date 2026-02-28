Oglasio se Trump nakon napada na Iran

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump obratio se javnosti nakon napada, potvrdivši da su SAD započele vojnu kampanju u Iranu. Video poruka objavljena je na društvenim mrežama. Video možete pogledati OVDJE.

„Naš cilj je braniti američki narod eliminiranjem neposrednih prijetnji od iranskog režima, okrutne grupe vrlo teških, užasnih ljudi“, poručio je Trump.

U obraćanju koje je trajalo oko osam minuta naveo je da aktivnosti iranskog režima, prema njegovim riječima, predstavljaju direktnu prijetnju interesima Sjedinjenih Država.

„Njihove aktivnosti direktno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše trupe, naše baze u inostranstvu i naše saveznike širom svijeta“, kazao je predsjednik SAD-a.

Govoreći o odnosima između dvije zemlje, Trump je izjavio: „47 godina iranski režim je skandirao Smrt Americi i vodio beskrajnu kampanju krvoprolića i masovnih ubistava, usmjerenu na Sjedinjene Države, naše trupe i nevine ljude u mnogim, mnogim zemljama.“