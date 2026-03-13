Željeznice FBiH: Voz se ne može zaustaviti na vrijeme, poštujte signalizaciju

Jasmina Ibrahimović
Pruga, sudar
Pruga (Ilustracija)

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine uputile su apel pješacima i vozačima da željezničku prugu prelaze isključivo na mjestima koja su za to predviđena i uz poštivanje saobraćajne signalizacije, posebno nakon posljednje nesreće na pružnom prijelazu u Semizovcu.

Kako navode iz Željeznica FBiH, i dalje se bilježe slučajevi da pješaci prelaze prugu na nedozvoljenim mjestima ili se kreću samom prugom uprkos jasno postavljenim znakovima zabrane i upozorenja.

Upozoravaju i vozače motornih vozila da je neophodno poštovati svjetlosno-zvučnu signalizaciju na pružnim prelazima kako svojom nepažnjom ne bi ugrozili vlastiti život, ali i živote drugih učesnika u saobraćaju.

Iz ovog preduzeća podsjećaju da voz ne može naglo stati, jer je zaustavni put kompozicije između 800 i 1.000 metara. Zbog toga mašinovođa često nema mogućnost da na vrijeme zaustavi voz ukoliko primijeti pješaka ili vozilo na pruzi.

Naglašavaju da su svi učesnici u saobraćaju dužni poštovati cestovnu i željezničku signalizaciju na mjestima gdje se cesta i pruga ukrštaju u istom nivou. Kretanje po pruzi dozvoljeno je isključivo službenom osoblju i to pod posebnim uslovima.

Prilikom nailaska voza u blizini pružnih prelaza, mostova, tunela i drugih rizičnih mjesta, osoblje vučnog vozila daje zvučni signal upozorenja “Pazi”, kojim se pješaci i vozači obavještavaju o dolasku voza ili drugog šinskog vozila.

Iz Željeznica Federacije BiH podsjećaju i na zakonske obaveze prema kojima su učesnici u cestovnom saobraćaju, prilikom prelaska preko željezničke pruge, dužni kretati se s pojačanom opreznošću i prethodno se uvjeriti da prugom ne nailazi voz.

Prema važećim propisima o sigurnosti željezničkog prometa, vozovi na pružnim prelazima imaju prvenstvo prolaza u odnosu na cestovna vozila i druge učesnike u saobraćaju.

Podsjećamo, na pružnom prijelazu Svrake u Semizovcu u četvrtak je voz udario pješaka.

