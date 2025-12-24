Pokrenuta inicijativa za obilježavanje 80 godina izgradnje pruge Brčko–Banovići

U kabinetu općinskog načelnika Općine Banovići je, u saradnji sa SUBNOR-om, pokrenuta inicijativa za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje pruge Brčko–Banovići, čija će se godišnjica navršiti 7. novembra 2026. godine.

Na sastanku je istaknuto da izgradnja pruge Brčko–Banovići predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i historijskih projekata na ovim prostorima, te snažan simbol zajedničkog rada, solidarnosti i poslijeratne obnove. Posebno je naglašen značaj činjenice da je ova pruga, u dužini od 92 kilometra, izgrađena u rekordnom roku.

Dogovoreno je da će, zbog važnosti ovog jubileja, Općina Banovići stupiti u kontakt sa Distriktom Brčko kako bi se u mjesecu januaru organizovao inicijalni sastanak. Cilj tog sastanka bit će formiranje zajedničkog odbora koji će izraditi detaljan plan obilježavanja 80. godišnjice izgradnje pruge Brčko–Banovići, sa jasno definisanim aktivnostima i pokazateljima realizacije.

Tokom sastanka razgovarano je i o potrebi uključivanja svih zainteresovanih strana, uključujući rudnik, željeznice, muzeje, arhive, kao i druge relevantne institucije. Također je istaknuta mogućnost kontaktiranja ambasada koje imaju sjedišta u Bosni i Hercegovini, a čiji su predstavnici ili države učestvovali u izgradnji ove pruge.

Općina Banovići kontinuirano prati, njeguje i poštuje kulturno-historijsko naslijeđe, te posebno naglašava značaj pruge Brčko–Banovići kao trajnog svjedočanstva jednog vremena, zajedništva i izuzetnog graditeljskog poduhvata, čiji se historijski, društveni i infrastrukturni značaj osjeća i danas.