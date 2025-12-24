Pokrenuta inicijativa za obilježavanje 80 godina izgradnje pruge Brčko–Banovići

Jasmina Ibrahimović

U kabinetu općinskog načelnika Općine Banovići je, u saradnji sa SUBNOR-om, pokrenuta inicijativa za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje pruge Brčko–Banovići, čija će se godišnjica navršiti 7. novembra 2026. godine.

Na sastanku je istaknuto da izgradnja pruge Brčko–Banovići predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i historijskih projekata na ovim prostorima, te snažan simbol zajedničkog rada, solidarnosti i poslijeratne obnove. Posebno je naglašen značaj činjenice da je ova pruga, u dužini od 92 kilometra, izgrađena u rekordnom roku.

Dogovoreno je da će, zbog važnosti ovog jubileja, Općina Banovići stupiti u kontakt sa Distriktom Brčko kako bi se u mjesecu januaru organizovao inicijalni sastanak. Cilj tog sastanka bit će formiranje zajedničkog odbora koji će izraditi detaljan plan obilježavanja 80. godišnjice izgradnje pruge Brčko–Banovići, sa jasno definisanim aktivnostima i pokazateljima realizacije.

Tokom sastanka razgovarano je i o potrebi uključivanja svih zainteresovanih strana, uključujući rudnik, željeznice, muzeje, arhive, kao i druge relevantne institucije. Također je istaknuta mogućnost kontaktiranja ambasada koje imaju sjedišta u Bosni i Hercegovini, a čiji su predstavnici ili države učestvovali u izgradnji ove pruge.

Općina Banovići kontinuirano prati, njeguje i poštuje kulturno-historijsko naslijeđe, te posebno naglašava značaj pruge Brčko–Banovići kao trajnog svjedočanstva jednog vremena, zajedništva i izuzetnog graditeljskog poduhvata, čiji se historijski, društveni i infrastrukturni značaj osjeća i danas.

pročitajte i ovo

Vijesti

Zimska čarolija u Banovićima ovog decembra

Istaknuto

Izrada Strategije za mlade u Banovićima: Održana radionica uz podršku OSCE-a

Tuzla i TK

Općina Banovići isplatila 36.000 KM podrške poljoprivrednicima pogođenim sušom

Politika

Skupština TK usvojila inicijative žena SDA, otvara se put bržoj i...

BiH

Na današnji dan puštena u promet pruga Šamac-Sarajevo

Istaknuto

Na današnji dan 1946. završena izgradnja pruge Brčko–Banovići

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Politika

Lejla Vuković uputila čestitku povodom Badnjaka i Božića

Vijesti

U Historijskom muzeju BiH izložba posvećena 80. godišnjici BHRT-a

BiH

Izdata prigodna poštanska marka „Sveti otac papa Franjo“

Vijesti

Građani Tuzle mogu izvršiti uvid u Privremeni birački spisak

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]