Inicijativa za sanaciju Južne magistrale u Tuzli

Predsjednik Gradskog odbora SDP BiH Tuzla i potpredsjednik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Slađan Ilić pokrenuo je inicijativu prema Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH za sanaciju i presvlačenje habajućeg sloja asfalta na dijelu magistralnog puta M4 u Tuzli, na potezu od kružnog toka kod fabrike Siporex do kružnog toka Brčanska Malta.

Riječ je o jednoj od najprometnijih saobraćajnica u Tuzli kojom svakodnevno prolazi veliki broj putničkih i teretnih vozila, ali i pješaka. Na pojedinim dijelovima ove dionice uočena su značajna oštećenja kolovoza i izražene neravnine, što prema navodima iz inicijative predstavlja potencijalnu opasnost za sve učesnike u saobraćaju.

U inicijativi je naglašeno da je potrebno u što kraćem roku pristupiti sanaciji ove dionice, čim to dozvole vremenski uslovi, kako bi se unaprijedila sigurnost saobraćaja i smanjio rizik od saobraćajnih nezgoda.

Poseban značaj ove dionice ogleda se i u činjenici da se u njenoj blizini nalaze škole, fakulteti, sportski i kulturni objekti, trgovački centri i autobuska stajališta, kao i veliki broj pješačkih komunikacija koje svakodnevno koriste građani Tuzle, uključujući djecu i mlade.

Iz Gradskog odbora SDP BiH Tuzla navode da bi sanacija kolovoza na ovoj dionici doprinijela većoj sigurnosti saobraćaja, kvalitetnijoj infrastrukturi i sigurnijem kretanju svih učesnika u saobraćaju. Navode i da će nastaviti pokretati inicijative koje imaju za cilj unapređenje infrastrukture i kvaliteta života građana Tuzle.