Da li će biti zabranjena prodaja energetskih pića mladima?

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Suada Halilović uputila je novu inicijativu kojom od Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva trgovine i Federalnog ministarstva zdravstva traži izradu stručnog elaborata i analize o uticaju energetskih pića na zdravlje djece i mladih.

Halilović naglašava da je cilj ove inicijative prikupljanje i sistematizacija naučnih podataka o sastavu i uticaju energetskih pića, posebno kada je riječ o kofeinu, šećeru i drugim stimulativnim supstancama. Poseban fokus stavlja se na procjenu zdravstvenih rizika kod mladih, uključujući poremećaje spavanja i koncentracije, mentalno zdravlje te kardiovaskularni sistem.

Inicijativa također predviđa uporednu analizu prakse u zemljama Evropske unije i šire, gdje su već uvedena ograničenja u vezi s prodajom i konzumacijom ovih napitaka. Na osnovu tih nalaza trebalo bi da budu izrađene preporuke institucijama o zaštitnim mjerama, edukaciji roditelja i mladih, kao i o regulaciji prodaje i promocije energetskih pića.

Halilović je podsjetila da je još u aprilu ove godine podnijela inicijativu za zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. Tada je, kako navodi, Vlada Federacije BiH odgovorila da na ovom području ne postoje istraživanja o štetnosti energetskih pića kod maloljetnika, pa je upravo zbog toga sada zatražila izradu stručnog elaborata u saradnji s ljekarima, nutricionistima i pedijatrima.

„Polazeći od principa zaštite javnog zdravlja, smatram da je neophodno da se ovakav dokument pripremi u saradnji sa stručnjacima iz oblasti medicine, javnog zdravlja, nutricionizma i pedijatrije“, poručila je Halilović.

Inicijativa se smatra važnim korakom ka zaštiti zdravlja djece i mladih, a javnosti bi trebala donijeti jasne i stručne informacije o posljedicama konzumacije energetskih pića.