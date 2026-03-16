Uskoro platforma za praćenje zdravlja djece i mladih

Fakultet za tjelesni odgoj i sport i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona potpisali su Sporazum o zajedničkoj saradnji kojim se uspostavlja strateško partnerstvo između obrazovnog i zdravstvenog sektora s ciljem sistemskog praćenja tjelesnog razvoja i zdravstvenog statusa djece i mladih na području Tuzlanskog kantona.

Sporazum su potpisali direktorica Zavoda, prim. dr. med. Majda Sarihodžić, MA menadžmenta i dekan Fakulteta, dr. sc. Edin Užičanin, vanredni profesor.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i prof. dr. Amra Nožinović Mujanović, prodekanica za nastavu na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, prof. dr. Tarik Huremović, prodekan za naučno-istraživački rad, te doc. dr. med. sc. Selma Azabagić, specijalista higijene i medicinske ekologije, rukovodilac Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Saradnja će se realizirati kroz projekt „TKfit – Digitalna platforma za praćenje razvoja djece i mladih kroz tjelesnu spremnost i zdravlje“, koji predstavlja važan iskorak u razvoju sistemskog pristupa praćenju tjelesnog razvoja i zdravstvenog statusa djece i mladih.

Potpisivanjem Sporazuma uspostavljeni su institucionalni okviri za kontinuirano i sistemsko praćenje tjelesnog razvoja populacije školskog uzrasta, ranu identifikaciju potencijalnih zdravstvenih rizika te razvoj preventivnih programa javnog zdravstva zasnovanih na naučnim i stručnim analizama.

Planirane aktivnosti saradnje obuhvataju analizu i interpretaciju prikupljenih podataka, izradu zajedničkih stručnih izvještaja i preporuka, razvoj i implementaciju preventivnih programa, edukaciju stručnih kadrova, realizaciju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata te apliciranje na domaće i međunarodne projekte iz oblasti javnog zdravstva i sportskih nauka.

Ovaj sporazum ima poseban strateški značaj jer predstavlja temelj za razvoj dugoročnog sistema monitoringa fizičkog i zdravstvenog statusa djece i mladih. Povezivanjem akademskog sektora i institucija javnog zdravstva stvaraju se pretpostavke za donošenje kvalitetnijih javnih politika i mjera usmjerenih na unapređenje zdravlja i kvaliteta života mladih generacija.