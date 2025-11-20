Skupština TK usvojila inicijative žena SDA, otvara se put bržoj i dostupnijoj dijagnostici

RTV SLON

Skupština TK usvojila inicijative koje su potekle sa tribine „Vrijeme je da biraš sebe“, održane u Gračanici u organizaciji Žena SDA TK.

Prva usvojena inicijativa odnosi se na sufinansiranje BRCA 1 i BRCA 2 genetskih testova. Mutacije ovih gena znatno povećavaju rizik od karcinoma dojke i jajnika, a testiranja su godinama bila finansijski nedostupna mnogim ženama. Odluka Skupštine predstavlja važan iskorak u prevenciji i ranoj detekciji malignih bolesti, posebno u kantonu koji već dugo upozorava na potrebu šire dostupnosti ovih analiza.

Drugi važan zaključak sa tribine također je dobio institucionalni epilog. Ministarstvo zdravstva TK uputilo je hitnu urgenciju zdravstvenim ustanovama u kantonu kako bi se uvela druga smjena za mamografske preglede. Time bi se smanjile liste čekanja i ubrzala dijagnostika, što je od presudnog značaja za uspješno liječenje.

Inicijative su u Skupštini podnijeli zastupnici SDA Lejla Vuković, Jasmina Lugavić, Suvada Džuzdanović i Smajo Mandžić, naglašavajući da je riječ o primjeru kako se prijedlozi sa javnih tribina mogu pretočiti u konkretne mjere.

Iz Organizacije žena SDA TK upućen je i apel Vladi Federacije BiH te Zavodu zdravstvenog osiguranja FBiH da bez odlaganja osiguraju potrebne citostatike za onkološke pacijente u TK. Upozoreno je da kašnjenje terapija direktno ugrožava živote i da ovaj problem zahtjeva hitnu reakciju.

Iz organizacije poručuju da ovakve tribine imaju stvaran učinak te da će i dalje raditi na inicijativama koje unapređuju zdravlje i sigurnost žena u Tuzlanskom kantonu.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Naša stranka traži pravednije zapošljavanje u obrazovanju TK

Vijesti

Usvojena inicijativa: Bez starosnog ograničenja za subvencije vrtića u TK

Istaknuto

Nacrt budžeta TK za 2026. smanjen: Traži se dodatnih 50 miliona

Tuzla i TK

Zatražene hitne izmjene propisa zbog porasta upotrebe snusa i e-cigareta među...

Tuzla i TK

Korman pred Skupštinom TK o dva velika slučaja: Trgovina ljudima i...

Tuzla i TK

Sjednica Skupštine TK otkazana, upućene poruke saučešća i podrške

BiH

Bingo objavio izmjene radnog vremena povodom praznika

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 20.11.

Vijesti

Ističe vrijeme za usvajanje novog Zakona o PIO, manje nade za skok penzija od 17 posto

BiH

25. novembar je neradni dan u Federaciji BiH: Dan državnosti se obilježava isključivo na dan praznika

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]