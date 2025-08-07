Regionalni program za upravljanje požarima na otvorenom jača otpornost Zapadnog Balkana

Edina Rizvić Aščić
Požar na Kritu: Evakuisano više od 1.500 ljudi, vatra prijeti ljetovalištima/ Regionalni program za upravljanje požarima na otvorenom jača otpornost Zapadnog Balkana
Foto: FENA/

Požari na otvorenom prostoru predstavljaju sve veću prijetnju za zemlje Zapadnog Balkana, ostavljajući ozbiljne posljedice na ekosisteme, lokalne zajednice i ekonomiju.

Regionalni Program za upravljanje požarima na otvorenom, uz podršku Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava, ima za cilj podizanje svijesti o rizicima, jačanje otpornosti predjela i uvođenje održivih praksi u upravljanju prirodnim resursima.

Program se fokusira na prevenciju i integrisano upravljanje požarima, umjesto da se oslanja samo na tradicionalne metode gašenja.

Kroz jačanje lokalnih kapaciteta, međusektorsku saradnju i edukaciju građana, nastoji se stvoriti otpornije zajednice i ekosistemi sposobni da efikasno odgovore na prijetnje od požara.

Više od 90 posto požara na otvorenom u regionu uzrokovano je ljudskim nemarom, što jasno pokazuje da se rješenja nalaze u odgovornom ponašanju i kolektivnoj svijesti. Program stoga poziva građane na aktivno učešće u očuvanju predjela i smanjenju rizika od katastrofa.

Ova regionalna inicijativa, osim edukativnih aktivnosti i razvoja politika, donosi i praktične mjere koje podstiču održivo upravljanje šumama i zemljištem, s ambicioznim ciljem – nula požara izazvanih ljudskim faktorom.

Zajedničkim naporima, uz kontinuiranu podršku nadležnih institucija, program postavlja temelje za dugoročnu zaštitu prirode i sigurniju budućnost za nove generacije.

