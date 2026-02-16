Općina Banovići izdvojila rekordna sredstva za učenike i studente

Općina Banovići će u školskoj, odnosno akademskoj 2025/2026. godini ponovo stipendirati učenike i studente sa područja općine, a za ovu namjenu iz Budžeta je obezbijeđeno više od 200.000 KM, što predstavlja najveći iznos do sada izdvojen za stipendiranje.

Tim povodom upriličena je svečana dodjela rješenja o stipendiranju, kojoj su prisustvovali stipendisti, načelnik Općine Banovići, kao i rukovodstvo Općinskog vijeća. Rješenja su stipendistima uručili predsjedavajući Općinskog vijeća Sifet Ikanović i dopredsjedavajuća Općinskog vijeća Melisa Golić, čime je, kako je istaknuto, simbolično potvrđena podrška zakonodavne vlasti mladima i njihovom obrazovanju.

Nakon dvogodišnjeg zastoja, vijećnici su deblokirali proces stipendiranja, zahvaljujući čemu učenici i studenti ponovo ostvaruju pravo na stipendije. Odluka je donesena uz inicijativu i podršku predsjedavajućeg Općinskog vijeća Sifeta Ikanovića i dopredsjedavajuće Melise Golić, a iz Općine navode da je riječ o snažnom iskoraku koji pokazuje da je ulaganje u znanje jedan od prioriteta lokalne zajednice.

Prisutnim stipendistima obratio se i načelnik Općine Banovići Mehmed Hasanović, koji je istakao da je ponosan na mlade ljude iz Banovića i njihove rezultate.

„Naša općina ima pametne, vrijedne i perspektivne učenike i studente. Vi ste najbolji ambasadori Banovića i budućnost našeg razvoja. Ulaganje u vaše obrazovanje nije trošak, nego investicija u sigurniju i uspješniju budućnost naše zajednice“, poručio je načelnik Hasanović.

Rekordan iznos sredstava za stipendije potvrđuje opredijeljenost Općine Banovići da mladima osigura bolje uslove za školovanje, stručno usavršavanje i lični napredak. Podrška obrazovanju, kako je istaknuto, ostaje jedan od ključnih prioriteta općine, jer su upravo znanje, rad i ambicija temelj daljeg razvoja Banovića.