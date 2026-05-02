Sloboda gostuje u Banovićima: Hodžić najavio povratak na pobjedničke staze

U prostorijama kluba održana je press konferencija povodom utakmice 21. kola WWin Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj će crveno-crni gostovati kod FK Budućnost Banovići.

Utakmica je na rasporedu u nedjelju s početkom u 15 sati na Gradskom stadionu u Banovićima, uz direktan prijenos na MY TV.

Medijima se obratio šef stručnog štaba Adnan Hodžić, koji je govorio o pripremama ekipe, trenutnom stanju u timu i očekivanjima pred naredni susret.

Hodžić je naveo da je ekipa trenirala u uobičajenom ritmu tokom sedmice, s ciljem povratka prepoznatljive igre nakon slabijeg nastupa u prethodnom kolu.

“Pripremali smo se kao i za svaku utakmicu do sada. Nakon tri pobjede imali smo jedno izdanje ispod našeg nivoa, ali to nije razlog za zabrinutost. Očekujem da sutra budemo pravi, da uspostavimo našu igru i naravno idemo po pobjedu”, rekao je Hodžić.

Govoreći o protivniku, istakao je da Slobodu očekuje zahtjevan susret protiv ekipe koja ima kvalitet i tradiciju, posebno na domaćem terenu.

Dodao je da će konačan sastav biti poznat nakon završnog treninga, s obzirom na određene probleme s povredama u ekipi.

Crveno-crni u Banoviće putuju s jasnim ciljem, a to je povratak na pobjedničke staze.